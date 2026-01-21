Staria Camper, debutta al CTM di Stoccarda il concept elettrico di Hyundai. Integra nel tetto un pannello solare da 520 watt

Hyundai ridefinisce il concetto di libertà di movimento e guarda al turismo en plein air con il debutto dello Staria Camper Concept, presentato alla fiera CMT di Stoccarda, uno degli appuntamenti europei di riferimento per caravan, viaggi e outdoor. Il nuovo studio concettuale nasce sulla base dello Staria Electric, recentemente svelato a Bruxelles, e anticipa una possibile evoluzione del monovolume coreano in un camper premium totalmente elettrico destinato al mercato europeo. Il concept interpreta la crescente domanda di mobilità elettrica abbinata a esperienze di viaggio flessibili e indipendenti, con soluzioni pensate per un utilizzo quotidiano ma anche per avventure lontane dalle infrastrutture tradizionali. Tra gli elementi chiave spicca il tetto sollevabile integrato e ad azionamento elettrico, progettato per aumentare lo spazio abitabile una volta in sosta senza penalizzare l'aerodinamica e il comfort durante la marcia. Il sistema, rifinito con materiali in tinta carrozzeria, migliora luminosità e accesso agli ambienti interni e si comanda con un semplice pulsante.

Pensato per il viaggio «off-grid», lo Staria Camper Concept integra nel tetto un pannello solare da 520 watt, in grado di generare fino a 2,6 kWh di energia al giorno in condizioni favorevoli. L'energia prodotta può contribuire ad aumentare l'autonomia o ad alimentare le dotazioni di bordo, come il frigorifero da 36 litri, una doccia portatile e il sistema di climatizzazione, rendendo possibili soste prolungate lontano dai campeggi attrezzati. Grande attenzione è riservata anche a comfort e privacy. Il concept introduce vetri posteriori intelligenti a trasparenza regolabile elettronicamente, che garantiscono isolamento termico, acustico e dai raggi UV. All'interno, i sedili anteriori possono ruotare elettricamente di 180 gradi per creare una zona living, mentre la configurazione posteriore si trasforma rapidamente, con la pressione di un tasto, in un'area notte per due persone.

In caso di via alla produzione, il modello deriverebbe dallo Staria Electric (versione europea), basato su architettura a 800 volt con ricarica rapida dal 10 all'80% in circa 20 minuti e motore elettrico da 160 kW (218 CV). Con un'autonomia stimata fino a 400 chilometri nel ciclo WLTP, il veicolo si collocherebbe tra i monovolume elettrici più efficienti della categoria, grazie anche a interventi su sospensioni e insonorizzazione per migliorare comfort e silenziosità nei lunghi viaggi.