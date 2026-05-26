Station Wagon “raccontato” da Mercedes. Una lunga storia di successi: ora è il turno della CLA full electric

La station wagon è uno di quei modelli di auto che ha definito in modo chiaro e netto uno stile di vita. Un'auto dal grande spazio, per una guida comoda e tanto spazio nel bagagliaio. Nata come mezzo da lavoro, poi si è evoluta per un uso familiare, ma esigente. La storia delle station wagon Mercedes-Benz è l'evoluzione di un concetto: la trasformazione di un veicolo prettamente da lavoro in un simbolo di eleganza e status.

Nei 140 anni di vita della Stella, cogliamo l'occasione della commercializzaizone della CLA full electric, una shooting braked dall'anima station wagon per ripercorrere la storia di questo segmento, meno diffuso di un tempo, ma che ha ancora molto da dire, anche alle nuove generazioni di automobilisti.

Dalla mitica 170 del 1949 arriviamo alla Universal del 1966, con un salto temporale di quasi 20 anni. Infatti, prima di produrre stabilmente i propri modelli, Mercedes ha gettato le basi del concetto di spazio su quattro ruote affidandosi a telai robusti e allestitori esterni.

La Mercedes 170 Station Wagon è la prima familiare della storia costruita su un autentico telaio Mercedes-Benz, un mezzo pionieristico che iniziava a esplorare le potenzialità dei volumi posteriori allungati, ma è solo con la Universal, che i tedeschi commercializzano ufficialmente la SW attraverso la loro rete di vendita. Con le sue caratteristiche alette posteriori si ispira al design delle auto americane dell'epoca, ma non aveva ancora raggiunto un'identità veramente propria.

La svolta ufficiale arriva nel 1977 con la S123, presentata al Salone di Francoforte che segna la nascita della classica station wagon Mercedes. Con questo modello, la casa di Stoccarda decide che questo segmento specifico non deve più essere un semplice mezzo da carico, bensì un'auto familiare per il tempo libero e per i viaggi della famiglia moderna; infatti, diventa rapidamente lo status symbol di un'intera generazione.

A metà anni Ottanta, invece, debutta la S124 che univa una capacità di carico enorme a linee incredibilmente filanti ed eleganti, negli anni Novanta, esattamente nel 1993 la casa tedesca battezza la Classe E Station Wagon che riscuote un successo importante, tanto da abbassare il "livello", si fa per dire, con la "piccola" Classe C Station Wagon una familiare più compatta e dinamica, perfetta per le flotte aziendali e le giovani famiglie.

Passato il millennio e l'avvento dei SUV, Mercedes non si arrende e decide di reinventare totalmente le forme della station wagon, fondendo la praticità con lo stile dei coupé e l'avventura; si entra nell'era della Shooting Brake nel 2012 anno di debutto della CLS. Una vettura che unisce il profilo basso e filante di un coupé a quattro porte con il portellone posteriore. Tre anni dopo, come avvenuto per la Classe E, Mercedes guarda anche a segmenti più piccoli ed accessibili con la CLA, strizzando l'occhio ad un pubblico molto più giovane e attento allo stile.

Nel 2017, un altro cambio di passo con la Classe E All Terrain che ha l'aspetto di un SUV, ma senza rinunciare alla carrozzera station wagon, con un aspetto muscoloso, assetto rialzato, protezioni per la scocca e trazione 4MATIC di serie, pronta per il fuoristrada leggero. Infine si replica il modello di business di scala, nel 2021 con la Classe C all-Terrain, offrendo una combinazione perfetta tra dimensioni agili, comfort di bordo e lo spirito d'avventura tipico dei crossover.

Nel 2026, arriva la CLA, quella che viene definita la prima "giardinetta" elettrica, frontale con le stelline illuminate, design sportivo, avveniristica, disponibile con tre propulsioni dotate di batteria da 58 a 85 kWh. Passano i decenni, ma per Mercedes, la Station Wagon non passa mai di moda.