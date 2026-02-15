Stellantis, a Torino via al Winter Camp di Next Level. L'iniziativa raggiungerà tremila studenti in 6 Regioni

A Torino decine di studenti delle classi seconde degli istituti Cena e Gabelli hanno vissuto una settimana immersiva tra università, centri di ricerca e realtà industriali del territorio, trasformando le stem da materie di studio a esperienze dirette fra laboratori, incontri con professionisti, progettazione e presentazione di prototipi. Ha preso così il via la prima tappa del Winter Camp 2026 di Next Level e Stellantis, che raggiungerà 3.000 studenti in 6 Regioni italiane. «Iniziative come Next Land, ideata da Next Level e sostenuta da Stellantis - sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte, Claudia Porchietto - dimostrano che il futuro non appartiene a chi parte avvantaggiato.

Appartiene a chi sceglie di studiare, di mettersi in gioco e di non avere paura delle materie più complesse. Perché la scienza non divide, libera. E quando il talento incontra le opportunità, può arrivare ovunque». L'iniziativa in Piemonte coinvolge 800 ragazzi e ragazze di 7 scuole medie di Barriera di Milano, Bertolla, Regio Parco, Aurora e Falchera negli istituti comprensivi Gabelli, Cena, Morricone, Bobbio-Novaro, Ilaria Alpi, Morelli e Da Vinci-Frank. A Torino gli studenti sono coinvolti in percorsi stem intensivi che uniscono laboratori pratici, uscite didattiche e collaborazioni con università, istituti tecnici e partner industriali del territorio. I ragazzi lavorano su fisica, chimica, biologia e tecnologia attraverso esperimenti, robotica, studio dei materiali, con la realizzazione di prototipi e manufatti anche con materiali di recupero.