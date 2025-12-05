Stellantis accelera innovazione nella guida automatizzata con Hi-Drive

All'evento conclusivo Hi-Drive di Bruxelles, Stellantis ha presentato le piu recenti tecnologie di guida automatizzata, dimostrando come i sistemi di nuova generazione possano gestire traffico complesso e condizioni di guida reali. Hi-Drive e il progetto di punta europeo dedicato all'evoluzione dell'automazione dei veicoli e all'abilitazione di livelli piu avanzati di guida automatizzata in contesti diversificati. Il programma si concentra sull'ampliamento delle capacita dei veicoli automatizzati, garantendo al contempo sicurezza, affidabilita ed efficienza nelle condizioni quotidiane. Anne Laliron, SVP Technology Research di Stellantis, ha dichiarato: «Hi-Drive e un esempio concreto di innovazione aperta, che ci offre l'opportunita di sviluppare e testare tecnologie di guida automatizzata insieme ai principali partner europei. Lavorando insieme possiamo offrire soluzioni pratiche e affidabili che rendano la mobilita quotidiana piu sicura e semplice per tutti».

Nell'ambito di Hi-Drive, Stellantis ha presentato due veicoli Living Lab: Peugeot e-2008: dotato di un modulo sensori sul tetto con otto LiDAR, nove telecamere, quattro radar e connettivita V2X a corto raggio e cellulare. Il veicolo raccoglie dati ambientali a 360deg per validare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densita. Maserati Levante MY2018: dimostra la comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione per supportare avvisi di pericolo in tempo reale e il riconoscimento dinamico della segnaletica, garantendo una guida piu sicura e informata. I futuri veicoli altamente automatizzati, inclusi i sistemi driverless, richiedono connettivita avanzata. Stellantis sta testando comunicazioni a corto raggio e 5G per lo scambio di informazioni su traffico e strade con altri veicoli e infrastrutture digitali, elementi chiave per la guida automatizzata di nuova generazione.

Stellantis continua a rafforzare il proprio portafoglio ADAS e di guida automatizzata con funzionalita intuitive che supportano i conducenti gia oggi, dalle informazioni sul traffico in tempo reale alla guida hands-free di livello 2+ in autostrada. L'azienda sta inoltre sviluppando veicoli autonomi di livello 4 (driverless) per servizi robotaxi a livello globale attraverso due collaborazioni parallele: una con NVIDIA, Uber e Foxconn, e l'altra con Pony.ai, entrambe focalizzate su soluzioni driverless scalabili ed economicamente efficienti. Entrambe le collaborazioni si basano sulle piattaforme Stellantis AV-Ready(tm), progettate per la massima flessibilita e adattabilita a molteplici casi d'uso, sia passeggeri che commerciali. Investendo nelle tecnologie di automazione avanzata, Stellantis contribuisce a plasmare un futuro in cui la mobilita sara sempre piu autonoma, connessa e sostenibile, favorendo la creazione di citta intelligenti e strade piu sicure.