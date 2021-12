Stellantis, Comau lancia software basato su AI. Utilizzato per Nuova 500e, facilita comunicazione uomo-macchina

TORINO - Comau (Stellantis) lancia MI.RA/Dexter, un potente software basato su algoritmi di intelligenza artificiale che facilita la comunicazione uomo-macchina, ottimizzando al contempo l’operatività industriale. Proprio questo software è stato di recente impiegato per programmare una complessa cella robotica destinata al controllo della qualità della Nuova Fiat 500 Elettrica. Con questa soluzione Comau ha permesso di automatizzare il processo di verifica e controllo del sistema di infotainment della vettura aumentando l’efficienza, la tracciabilità e la ripetibilità della procedura che solitamente rientra in attività lunghe, ripetitive, svolte manualmente, con costi elevati e possibile margine di errore.

«Con MI.RA/Dexter, anche la tecnologia più complessa diventa maggiormente accessibile e meno costosa, grazie all’interfaccia intuitiva del software e alla sintassi del metalinguaggiò, afferma Giovanni Di Stefano, Chief Innovation Officer di Comau. È un sistema intuitivo basato su algoritmi di intelligenza artificiale, utilizzabile praticamente in qualsiasi settore industriale. Non solo: consente di regolare in tempo reale i parametri di processo per migliorare la qualità e l’efficienza operativa», aggiunge Di Stefano.