Stellantis, con la Fiat 500 Hybrid a Mirafiori parte il rilancio del Made in Italy del Gruppo

La produzione della nuova Fiat 500 Hybrid è iniziata a Torino, nello storico stabilimento di Mirafiori, a metà novembre 2025, con l’obiettivo di tagliare, entro la fine dell’anno appena concluso, il traguardo delle 5.000 unità prodotte, e di avviare le consegne da gennaio 2026. Gli ordini sono stati aperti il 21 novembre scorso e subito dopo è scattato il piano “Porte Aperte”. Tutto ciò rappresenta una prova concreta di ciò che l’azienda intende fare per rilanciare il Made in Italy dopo gli anni di produzione della 500 dislocata a Tychy, in Polonia, e a Toluca, in Messico. Oltre alla fabbrica di Mirafiori sono stati avviati, a Torino, anche i lavori di riqualificazione della Palazzina Uffici che, a 87 anni dalla sua inaugurazione, si rinnova con l’obiettivo di ospitare, entro il 2027, migliaia di persone. “In questo modo – è stato spiegato in sede di presentazione dei nuovi piani – si vuole ribadire ancora una volta il ruolo centrale che Torino riveste per Stellantis e per il mondo dell’automobile in generale”.

L’arrivo della nuova Fiat 500 Hybrid e l’avvio dei lavori della nuova Palazzina Uffici a Torino sono stati celebrati in un doppio evento al quale ha partecipato, tra le principali istituzioni nazionali e locali, anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nell’occasione il presidente di Stellantis, John Elkan, ha dichiarato: “Questa giornata rappresenta un nuovo slancio per Torino e per Mirafiori, luoghi simbolo della nostra storia e del nostro futuro. Con il rinnovamento della Palazzina Uffici e il lancio della nuova 500 Hybrid, celebriamo la capacità di Stellantis di innovare restando fedele alle proprie radici”. Gli ha fatto eco Antonio Filosa, ceo della holding multimarche, aggiungendo che “il rilancio di Mirafiori e la produzione della Fiat 500 Hybrid sono la dimostrazione concreta della volontà di Stellantis di investire in Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone”.

“La 500 – ha tenuto a dire da parte sua Olivier François, ceo del marchio Fiat e responsabile marketing di Stellantis - è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia che piace e il legame unico tra Fiat, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, come la città che la ospita”.

A sostenere, anche con iniziative simboliche, il forte legame con la città, la Fiat ha messo la nuova 500 Hybrid a disposizione del 43° Film Festival di Torino, come partner della manifestazione, mentre all’Heritage Hub è stata allestita una mostra dedicata alla storia della 500. Se non bastasse, per festeggiare l’arrivo della nuova citycar, Torino ha ospitato una serie di eventi a tema “L’Italia che piace”. Basterà tutto questo a rilanciare immagine e vendite dello storico marchio? Tra non molto risponderà il mercato.