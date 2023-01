Stellantis, la Fiat 500 elettrica alla conquista degli Usa. Ecco in anteprima il Metaverse Store al Ces di Las Vegas

LAS VEGAS - Fiat mostrerà al Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas il primo showroom al mondo alimentato dal metaverso: il Fiat Metaverse Store nasce grazie alla partnership con Microsoft e Touchcast e sarà uno dei principali pilastri innovativi per il lancio della Nuova 500e negli Stati Uniti previsto nel 2024. Sarà presentato al pubblico presso lo stand Microsoft posizionato nella Hall Ovest #6017, dove ricrea la sensazione di uno showroom a casa propria.

All’interno del Fiat Metaverse Store i clienti potranno scoprire, configurare e persino acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli, vivendo l’esperienza di uno showroom grazie all’aiuto del Fiat Product Genius, una persona reale pronta a rispondere a qualsiasi domanda. L’intera gamma della Nuova 500, ulteriori modelli e mercati verranno aggiunti allo showroom alimentato dal metaverso nel corso del 2023. Il Fiat Metaverse Store è accessibile a tutti: non richiede cuffie per la realtà virtuale o hardware costosi.