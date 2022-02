Stellantis, i ricambi auto da Rivalta in tutto il mondo. Investimento da 150 ml per il Parts Distribution Center. Gorlier: «Pronti per sostenere nuova mobilità»

TORINO - Da Rivalta, nel Torinese, ogni giorno vengono evasi 400mila ordini: sono i ricambi per le vetture del gruppo Stellantis destinati all'intera Europa "allargata" e ad altri continenti, compresa l'America. Il Parts Distribution Center inaugurato lo scorso anno è l'hub centrale di una rete globale che raggruppa più di settanta centri di distribuzione, impiegando oltre 11mila dipendenti. I mercati di riferimento sono 167, serviti da 350mila linee di ordini giornaliere per raggiungere più di 6000 destinazioni.

Dietro i numeri, c'è una storia industriale importante. "Questo stabilimento – spiega Pietro Gorlier, capo di Parts and Services Stellantis – ha accompagnato l'evoluzione dell'auto in Italia. Nato nel 1967, per trent'anni ha prodotto vetture di successo del gruppo Fiat, dalla 124 Spider alla Dino, dalla 128 che beneiciò dei primi moderni robot, alla Uno, all’Alfa Romeo 166, alle Lancia Kappa, Delta e Lybra". Una storia interrotta nel 2002, quando Rivalta ospitò le ultime stazioni di meccanica e stampaggio prima dell'oblio. E prima del rilancio, a vent'anni di distanza, come base strategica per i ricambi.

Oggi opera un impianto innovativo all’insegna del servizio al cliente, dell’efficienza, della sostenibilità e della sicurezza. "Per la nuova destinazione - spiega Gorlier - sono stati investiti 150 milioni di euro nell’ambito del piano industriale per l’Italia 2019-2021 di oltre 5 miliardi. Puntiamo in ogni angolo del mondo ad una ricerca continua del miglioramento di tutte le nostre operazioni per raggiungere i più alti livelli di efficienza, di sicurezza e di soddisfazione dei clienti”. Tutto, naturalmente, è già predisposto per le esigenze della nuova mobilità. "Oggi non è ancora necessario – ribadisce Gorlier – ma saremo pronti a sostenere i cicli vita delle vetture moderne, per esempio a recuperare, ricondizionare o sostituire le batterie che rappresentano ancora una minoranza dei ricambi da distribuire ma con l'elettrificazione richiederanno volumi sempre più importanti".

Il nuovo Parts Distribution Center garantisce una sostenibilità a 360 gradi, partendo dalla scelta di materiali da costruzione a basso impatto ambientale. Rivalta adotta un impianto fotovoltaico d’eccellenza composto da 2.900 pannelli solari in grado di autoprodurre 1,1 MW di energia elettrica (circa il 17% del fabbisogno dello stabilimento: il resto è coperto da energia elettrica di fonti rinnovabili certificate).

La palazzina uffici è il primo edificio italiano con una superficie così estesa ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale LEED Platino V4 con il 48% di risparmio energetico e il 30% di risparmio idrico rispetto ad un edificio tradizionale. Per catturare la maggior quantità di luce naturale possibile, viene anche assorbita l’energia interna rivolta verso la palazzina. La parete, parzialmente trasparente, funge inoltre da ombreggiante sulla parte più esposta.

Fiore all'occhiello nell'organizzazione del sito sono l’Autostore e lo scaffale automatico, cuore pulsante della attività del magazzino che beneficia di soluzioni innovative in termini di ergonomia, sicurezza ed efficienza delle postazioni di lavoro. Il magazzino si sviluppa su una superficie coperta di 220.000 mq, l’equivalente di 30 campi da calcio ed è corredato da 50 "moli" di carico e scarico.

L’Autostore è caratterizzato da un’elevata densità di stoccaggio su una superficie di 5.000 metri quadri in cui vengono stoccati 230.000 prodotti diversi di medie/piccole dimensioni. Sono 135.000 le cassettine di plastica impilate fino a un'altezza di 6 metri. Il materiale richiesto viene prelevato da 60 robot che si muovono ad una velocità di 3 metri al secondo e riescono a elaborare 1.000 cicli ora di prelievo. Sistema totalmente automatizzato, con ogni ricambio trasportato dai robot fino alle 13 aree in cui gli operatori ricevono il materiale e organizzano la spedizione ai clienti.

Lo scaffale automatico ospita invece ricambi più voluminosi, estendendosi su 10mila mq: con un’altezza di 22 metri, permette lo stoccaggio di 50.000 contenitori di metallo o pallets e di circa 45.000 parts.