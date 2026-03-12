Stellantis, il Centro Sicurezza di Orbassano compie 50 anni: oltre 24mila crash test

Compie 50 anni di attività il Centro Sicurezza di Orbassano di Stellantis: dal 1976 sono stati effettuati 24.000 crash test i cui risultati, integrandosi con l'intero sviluppo virtuale, hanno contribuito all'evoluzione tecnologica, incrementando la sicurezza dei veicoli Stellantis e la protezione delle persone. "È una struttura che ha dedicato la propria missione alla salvaguardia e al miglioramento della sicurezza dell'auto e della protezione delle persone.

Un esempio di eccellenza nella ricerca e nell'innovazione, che continua a definire gli standard all'interno di Stellantis e nell'intero settore» ha sottolineato Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Europa, che ha visitato il Centro. Fondato nel 1976, il Centro Sicurezza ha sviluppato le proprie competenze attraverso ricerca avanzata e innovazione e oggi rappresenta un punto di riferimento dell'ecosistema ingegneristico di Stellantis, nonché una struttura riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo della sicurezza dei veicoli e per i crash test.

Con una superficie complessiva di mq 110.000 e oltre 100 dipendenti che lavorano su due turni, il Centro Sicurezza costituisce un sistema di eccellenza integrato con le altre componenti aziendali, dotato di 4 piste di prova con 4 punti di impatto, in grado di realizzare fisicamente e attraverso la simulazione virtuale fino a 1.000 prove all'anno su vetture, veicoli commerciali e i loro componenti. Il Centro Sicurezza di Orbassano fa parte di un sistema integrato e globale di ingegneria e testing che include gli altri Centri di Sicurezza presenti a Belchamps, in Francia, Chelsea, in Michigan e Betim, in Brasile.