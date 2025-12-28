Stellantis, la Fiamma Olimpica fa tappa nello stabilimento di Pomigliano. Tedofora d'eccezione l'ex fondista Stefania Belmondo

La Fiamma Olimpica ha fatto tappa, oggi, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove Alfa Romeo produce il C-Suv Tonale, con una tedofora d'eccezione, Stefania Belmondo, ex fondista italiana che ha inaugurato e terminato l'evento passando il testimone ad una selezione di dipendenti scelti per l'occasione. Alfa Romeo, è infatti Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e, fanno sapere dall'azienda, ne condivide i valori essenziali di passione, sportività e tecnologia che ha voluto celebrare con un'edizione di Junior e Tonale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con equipaggiamenti esclusivi, look esterno e interno specifici ai vertici della gamma con interventi mirati per accrescerne ulteriormente il carattere sportivo e il fascino di un design riconoscibilmente Alfa Romeo.

Partita da Roma il 6 dicembre, la Fiamma Olimpica è stata accolta a Pomigliano d'Arco da una selezione di dipendenti che ha corso e trasportato la Fiamma attraverso la sede produttiva tra momenti di animazione dedicati ai presenti. A fare gli onori di casa, Stefania Belmondo ex fondista italiana e una delle atlete più titolate della storia della disciplina, con dieci medaglie Olimpiche e tredici iridate, totalizzando anche 24 vittorie in gare di Coppa del Mondo che la rendono l'italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale. L'ex atleta ha inaugurato e concluso l'evento portando la sua testimonianza personale e condividendo con i dipendenti dello stabilimento l'emozione di rappresentare lo spirito Olimpico. In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i brand italiani di Stellantis Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati metteranno a disposizione di Milano Cortina 2026 circa 3.000 veicoli, oltre la metà elettrificati, a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni.