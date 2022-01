Stellantis lancia in Brasile pick-up Ram Diesel da 377 cv. Il nuovo 3500 monta un motore turbo da 1.150 Nm di coppia

Stellantis continua a credere nel Diesel, almeno per l’equipaggiamento dei pick-up di grandi dimensioni destinati ai mercati extraeuropei. La gamma di cassonati Ram sta infatti per arricchirsi con un nuovo mezzo a gasolio dalle performance di riferimento per la categoria. Atteso al reveal ufficiale nelle prossime settimane, anticipato da un video ‘teaser’, commercializzato inizialmente in Brasile, il nuovo RAM 3500 monterà un propulsore turbo a gasolio firmato Cummins, accreditato di una potenza massima di 377 CV e di una coppia ‘monstrè di 1.150 Nm. Adatto ai traini pesanti, il pick-up ‘yankeè promette performance eccezionalmente sportive per il tipo di veicolo.

Con una carrozzeria resa accattivante dall’aggiunta di numerosi dettagli specifici, si affiancherà in gamma nel Paese sudamericano al Ram 1500 e al Ram 2500, ponendosi al vertice dell’offerta del brand per livello delle finiture, dell’equipaggiamento, per prestazioni, puntando al ruolo di punto di riferimento nel segmento per lusso e status. Il nuovo 3500 eroga 12 Cv in più e 65 Nm in più rispetto al modello 2500 e sfodera una capacità di carico di 664 kg in più e di traino di 1.160 kg in più per totali rispettivamente di 1.752 kg e 9.021 kg. Si tratta della seconda novità del Marchio del gruppo Stellantis sul mercato carioca in meno di un anno (il 1500 è stato lanciato lo scorso aprile) a testimonianza di una vitalità senza precedenti per Ram, lanciato in Brasile nel 2009 come divisione indipendente del gruppo.