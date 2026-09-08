Stellantis, nuovi incarichi europei: Siro-Brigiano (Lifestyle, Digital e New Media), Magnarelli (Lancia, Fiat e Abarth), Peltier (Ds e Citroen)

Andrea Laura Siro-Brigiano assume il ruolo di responsabile Lifestyle, Digital Pr and New Media Stellantis nella Enlarged Europe e riporta ad Alessandro Nardizzi, responsabile della Comunicazione di Stellantis per la regione. Entrata in Stellantis nel 2025 dopo una consolidata esperienza internazionale nella comunicazione nei settori luxury, fashion e consumer goods, Siro-Brigiano ha guidato a livello globale le attività di Comunicazione Press di Fiat e Abarth. Simona Magnarelli assume la responsabilità della Comunicazione Press dei brand Fiat e Abarth, al posto di Andrea Laura Siro-Brigiano. Riporterà ad Arnaud Belloni, ceo di Fiat, Abarth e Lancia e chief marketing officer per l'Europa, mantenendo anche le attuali responsabilità nell'ambito della Comunicazione di Lancia.

Con oltre 25 anni di esperienza nella comunicazione, prevalentemente nel settore automotive, Simona Magnarelli ha maturato un percorso professionale in contesti nazionali e internazionali. Dopo gli anni in Toyota Motor Italia, ha vissuto a Sydney, dove ha sviluppato un'esperienza imprenditoriale. Poi, in Fca, è stata responsabile dell'Ufficio Stampa in Italia; con la nascita di Stellantis ha ricoperto il ruolo di Lifestyle Media & Digital Pr Manager. Leslie Peltier, responsabile della Comunicazione Citroën da settembre 2025, assume anche la responsabilità della Comunicazione del brand Ds Automobiles, mantenendo quella relativa a Citroën.

Con 28 anni di esperienza nel settore della stampa e della comunicazione, ha ricoperto diversi incarichi nell'industria automobilistica, tra cui la responsabilità della Comunicazione di Volkswagen e Volkswagen Group France, della Comunicazione di Seat France e diversi ruoli nell'Ufficio Stampa di Mercedes-Benz. Riporta a Xavier Chardon, ceo di Citroën e Ds Automobiles.