Stellantis protagonista al Salone di Detroit tra novità e celebrazioni. Jeep celebrerà l'85° anniversario con il nuovo Cherokee 2026

Stellantis sarà protagonista al Salone dell'Auto di Detroit 2026, in programma dal 17 gennaio, con una vasta gamma di novità tra veicoli a motore tradizionale ed elettrici, debutti mondiali e esperienze interattive per il pubblico. L'occasione del salone statunitense sarà anche quella per portare in scena le novità dei diversi marchi del gruppo. A Detroit Jeep celebrerà l'85° anniversario con il nuovo Cherokee 2026 turbo ibrido, la Grand Cherokee aggiornata e la prima elettrica Trail Rated Jeep Recon, con 650 cavalli e autonomia fino a 250 miglia. Tornerà anche il Camp Jeep, esperienza off-road con guida assistita.

Ram punterà invece sul ritorno del V8 Hemi 5.7 litri e presenterà il 1500 Srt Tre da 777 cavalli e il 2500 Power Wagon con motore Cummins Turbo Diesel da 430 cavalli. Esposti anche la 1500 Rev a autonomia estesa e il veicolo da corsa Nascar. Dodge porterà invece al Salone la nuova Charger R/T da 420 cavalli, la Scat Pack Sixpack da 550 cavalli e la Daytona da 670 cavalli, insieme al Durango Srt Jailbreak da 710 cavalli. Fiat, dal canto suo, esporrà la 500e Giorgio Armani Collector's Edition, mentre Alfa Romeo la nuova Tonale 2026 con motore 2.0 turbo da 268 cavalli. Tutti i marchi parteciperanno inoltre alla celebrazione America250, in occasione del 250° anniversario della dichiarazione d'indipendenza.