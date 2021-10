Stellantis rafforza Spoticar, un sito web e nuovi servizi per il mercato dell’usato

TORINO - Stellantis rafforza la proposta sul mercato dell’usato - sempre più centrale nel settore automobilistico - con Spoticar , brand europeo che guarda ai clienti che vogliono acquistare l’ auto usata online o recarsi presso una concessionaria. Da oggi Spoticar può contare suun sito web dedicato e una rete di concessionari specializzati che utilizzeranno gli stessi processi che si applicano per una vettura nuova, con venditori dedicati e dalla specifica formazione. Un focus particolare - spiega il gruppo - viene rivolto ai controlli, con standard molto severi e una garanzia con copertura sui veicoli con anzianità fino a 10 anni.

Spoticar certifica il chilometraggio di ogni singolo veicolo, dopo avere sottoposto la vettura a 100 punti di controllo - sicurezza, comnenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni - e una tutela per 12 mesi e nei primi 15.000 chilometri dall’acquisto, senza ulteriori costi di manutenzione. La garanzia include anche il soccorso stradale, con veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo. Con la formula ‘soddisfatto o rimborsatò Spoticar offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti. In tutti i casi, è prevista la possibilità di comprare il veicolo a rate, con varie forme di finanziamento, dal tasso zero fino a prodotti mini rata oppure rate posticipate fino a 90 giorni.