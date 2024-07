​Stellantis, Rohan Seiber vince concorso Drive for Design 2024. Alla selezione per nuovi talenti 2° Panizzoli, 3° Bronson

Si è conclusa l'edizione 2024 del concorso Drive for Design lanciato negli Stati Uniti da Stellantis per scoprire nuovi talenti da far crescere nell'ambito dei propri centri stile, ma anche per avere il polso dei gusti e della visione che hanno in tema di auto i giovani alla vigilia dell'ingresso nelle università Riservato appunto agli alunni del Grade 11 (detto Junior Year differenza del Grade 12 che è definito Senior Year) che corrisponde alla quarta superiore in Italia, il concorso Drive for Design è stato vinto dal californiano Rohan Seiber - classificato secondo nella competizione dell'anno scorso - che ha proposto un interessante progetto di stile dal titolo Lancia Zero. Alle spalle di Seiber (che riceverà come premio uno stage nello studio di design Ram Truck) si è classificato Ryan Panizzoli che abita nel Michigan e che frequenta il Grade 10 delle superiori.

Anche Panizzoli ha fatto lavorare la sua fantasia e la sua abilità nell'ambito del marchio Lancia, presentando uno studio molto equilibrato di una possibile vettura sportiva del brand torinese. Lancia anche le lavoro del terzo classificato, Owen Bronson, che abita nel Michigan e frequenta come il vincitore il Grade 11 delle superiori. Molto interessante il suo elaborato intitolato Pugnale che ipotizza una elegante coupé alte prestazioni che si ispira alla prima Concept della Stratos e in cui sono presenti molti degli stilemi delle ultime Lancia, come il 'segno' del calice frontale stilizzato della Ypsilon. Al secondo e al terzo classificati verrà data l'opportunità di networking virtuale con lo Stellantis Design Team. Questo oltre ad un iPad Pro con Apple Pencil e una borsa di studio per il programma estivo di quattro settimane al College for Creative Studies.