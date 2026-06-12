Stellantis, test su strada a Dodge con batterie allo stato solido. Verifiche su prestazioni, sicurezza e affidabilità

Stellantis compie un passo avanti nello sviluppo delle batterie allo stato solido per l'automotive. Il gruppo ha annunciato di aver integrato le celle avanzate Fest (Factorial Electrolyte System Technology) sviluppate da Factorial in una vettura sperimentale Dodge Charger Daytona, avviando un programma di test su strada per verificarne prestazioni, sicurezza e affidabilità in condizioni reali di utilizzo. Si tratta della prima integrazione di batterie allo stato solido in un veicolo Stellantis e del primo caso di applicazione di questa tecnologia in un veicolo automobilistico in Nord America. Il progetto rappresenta inoltre la prima realizzazione concreta del programma di sviluppo di veicoli articolato in più fasi annunciato in precedenza dalle due aziende.

Le celle Fest erano già state validate nel 2025 con una densità energetica di 375 Wh/kg, capacità di ricarica dal 15% al 90% in 18 minuti e funzionamento in un intervallo di temperature compreso tra -30 e 45 gradi Celsius. Il passaggio all'integrazione su veicolo ha richiesto un importante lavoro di sviluppo ingegneristico, con l'adozione di una nuova architettura meccanica del pacco batterie progettata e brevettata da Stellantis per valorizzare le caratteristiche delle celle allo stato solido. «Oltre a una maggiore autonomia e a tempi di ricarica più rapidi, questa tecnologia ha il potenziale per ridurre i costi e accelerare la diffusione industriale delle batterie allo stato solido», ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis.

Dopo il completamento dell'integrazione, Stellantis e Factorial hanno avviato una fase di test e calibrazione su strada finalizzata a verificare il comportamento del pacco batterie durante la ricarica e la guida, nonché gli aspetti legati alla sicurezza e alla durata nel tempo. Secondo Siyu Huang, amministratore delegato di Factorial, il progetto «stabilisce un nuovo standard per le batterie allo stato solido nel settore automotive» e rappresenta un passo significativo verso la futura industrializzazione della tecnologia.