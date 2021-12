Sticchi Damiani vicepresidente del World Motor Sport Council. Titolo onorario della Fia al presidente ACI

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, è stato nominato vicepresidente onorario del World Motor Sport Council. I membri del consiglio della Fia hanno approvato, all’unanimità, la proposta per la nomina del presidente Jean Todt come presidente onorario della Fia in riconoscimento dell’inestimabile contributo alla Federazione e allo sport nel suo insieme durante il mandato della sua presidenza dal 2009-2021. Il World Motor Sport Council ha discusso della straordinaria stagione 2021, rilevando che è stato, senza dubbio, l’anno di competizioni più intenso ed emozionante della memoria recente.

Laureato in ingegneria civile sezione trasporti, Sticchi Damiani è stato consigliere di amministrazione dell’ANAS dal 1992 al 1994, presidente dell’Automobile Club Lecce dal 1990 al marzo 2012, presidente di Aci Consult SpA Società di Ingegneria di Aci dal 1995 a dicembre 2016, consigliere generale di Aci dal 1994 al 2012, componente del comitato esecutivo di Aci dal 1998 al 2012, vice-presidente dell’Automobile Club d’Italia dal 2011 al 2012 e infine presidente dell’Automobile Club d’Italia da marzo 2012. Ô stato presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana dal 2009 al 2013. In ambito internazionale, Sticchi Damianl era entrato a far parte della Circuits Commission della Federazione Internazionale dell’Automobile dal 1998 al 2017, componente supplente del Consiglio Mondiale dello Sport della Fia dal 2009 e componente titolare dal 2013. Eletto nell’Eurobord Fia da maggio 2013. è stato componente del Senato Fia dal dicembre 2013 al dicembre 2017 e vice presidente di Fia Sport dal dicembre 2017.