Stile Peugeot per un design sempre in movimento. Nuova 408 conferma attenzione del Leone alla personalità

MILANO - Se il design si conferma elemento primario nella fase di scelta della nuova auto, proponendosi come espressione della personalità individuale, Peugeot punta sullo stile e sulle nuove soluzioni dalla forte distintività. Le nuove 308, 308 SW e l’ancora più recente 408, sono i modelli portabandiera di una libertà di espressione che punta all’innovazione, oltre le convenzioni consolidate. Nel corso degli anni l’estetica di un’automobile continua ad occupare un posto primario tra gli elementi che vengono presi in considerazione in fase di acquisto, insieme a prezzo, consumi e tecnologia. Il design rimane quindi ancora oggi uno dei fondamentali elementi su cui si basa la scelta di molti automobilisti. La sua importanza è ancora più rilevante in Italia, storicamente patria del design e sempre alla ricerca dell’innovazione stilistica.

Peugeot ha costantemente investito su questo aspetto, ancora di più nell’ultimo decennio, puntando a realizzare modelli dal forte carattere e personalità, con uno spiccato elemento di riconoscibilità estetica. Con la nuova 408, ad esempio, il rimando al mondo delle fastback risulta subito evidente ma le linee affilate della carrozzeria appartengono al design di ogni modello contemporaneo della casa del Leone. Un nuovo modello appena svelato che traccia una nuova strada nel design delle auto, inatteso sotto ogni punto di vista. Una nuova proposta che non è un Suv ma nemmeno una station wagon o una berlina, quanto piuttosto una profonda innovazione nel modo di concepire l’ auto, con una spiccata personalità. La voglia di innovare della casa del Leone è stata dimostrata anche con il Peugeot i-Cockpit, nato dieci anni fa e, dopo oltre 7 milioni di esemplari venduti, diventato oggi punto fermo nell’abitacolo delle Peugeot.