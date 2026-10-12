STX Concept va controcorrente, l'orginale station wagon elettrica di Opel che sfida la moda dei Suv

In un mercato automobilistico sempre più orientato verso i Suv, Opel sceglie di puntare ancora sulle station wagon e presenta al Salone dell'Automobile di Parigi 2026 la STX Concept, uno studio che reinterpreta questa tipologia in chiave elettrica e anticipa l'evoluzione del design del marchio tedesco. Il prototipo non prefigura un modello di serie specifico, ma introduce soluzioni stilistiche e tecnologiche destinate a influenzare le future vetture della casa, dimostrando come spazio, versatilità ed efficienza possano convivere con un'identità visiva distintiva anche al di fuori del mondo dei Suv.

La carrozzeria allungata, la silhouette ribassata e le superfici scolpite definiscono un'impostazione sportiva, mentre il posteriore inclinato verso il basso punta a coniugare dinamismo e capacità di carico. Gli interni guardano al futuro, con lo sviluppo del concetto Painting with Light, già esplorato da Opel Experimental nel 2023 e dalla Corsa GSE Vision Gran Turismo nel 2025, attraverso soluzioni luminose immersive e sedili leggeri. La principale anticipazione riguarda il linguaggio stilistico Opel, che con la STX Concept diventa più audace, puro ed espressivo. Il frontale sviluppa ulteriormente il Vizor, elemento identitario del marchio, rendendolo più alto e marcato e integrandovi una firma luminosa composta da lamelle verticali inclinate.

Tra i dettagli destinati a caratterizzare le prossime Opel figurano anche i montanti C con inserti in vetro, le scritte STX illuminate e le telecamere che sostituiscono gli specchietti tradizionali. La ricerca formale procede di pari passo con quella aerodinamica: cerchi in lega a tre sezioni, diffusori posteriori estensibili ed elementi mobili che si attivano in funzione della velocità contribuiscono a ridurre la resistenza all'avanzamento e a migliorare stabilità ed efficienza. La concept adotta infine un'architettura elettrica con trazione integrale e una velocità massima dichiarata superiore a 200 km/h.