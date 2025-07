Subaru, allo studio una nuova Justy elettrica dalla joint venture con Toyota

PER MARCA

Nuova Justy elettrica Subaru potrebbe nascere da jv con Toyota Entrambe le Case sono stimolate dal successo della Renault R5 e grazie anche alla 'vicinanza' con Toyota, Subaru starebbe valutando un possibile ritorno nel popolare segmento B. Lo farebbe, secondo quanto riporta l'autorevole magazine britannico Autocar, con un modello Ev parente dell'ipotizzata Yaris elettrica e che dovrebbe riproporre il nome della Justy uscita dai listini Subaru nel 2011. Questo progetto sarebbe l'estensione della collaborazione giù in atto tra la Casa delle Pleiadi e Toyota e che ha già visto i debutti della Solterra (strettamente imparentata con la bZ4X) e la Uncharted che è invece basata sulla nuova C-HR+. E permetterebbe di schierare due modelli B-crossover 100% elettrici, per fare concorrenza alle Renault R4 e R5.

Come riferisce Autocar, Inoue Masahiko responsabile globale dei prodotti elettrici di Subaru, ha affermato che il marchio sta valutando l'introduzione di un'auto che possa posizionarsi al di sotto della Uncharted. "È qualcosa che dobbiamo valutare, perché dobbiamo preparare una gamma più ampia di veicoli elettrici per soddisfare le aspettative di ogni cliente». A sua volta il capo di Subaru Europe, David Dello Stritto, aveva confermato l'interesse «a esplorare il concept di una citycar elettrica Subaru, dato che il segmento è stato rilanciato da modelli come la 5, e lo sarà con le imminenti Volkswagen ID. 2 e Cupra Raval».

Tuttavia, lo stesso Dello Stritto - durante l'evento di presentazione delle tre nuove elettriche delle Pleiad - ha affermato che Subaru vuole «aspettare e vedere come si comporta la Uncharted» prima di decidere se è necessario estendere la sua gamma di veicoli elettrici al di sotto del livello di mercato.