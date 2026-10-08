Subito Motori: si rinnova profondamente il portale leader nella vendita di auto usate

Il mercato dell’auto usata in Italia ha un valore molto importante, con oltre tre milioni di passaggi di proprietà l’anno. I dati dell’Osservatorio Second Hand Economy di Subito restituiscono una fotografia precisa della situazione di oggi: un italiano su cinque ha acquistato un’auto di seconda mano negli ultimi tre anni. La scelta del cliente avviene sempre più spesso da casa, attraverso la consultazione di portali online di compravendita dell’usato: in questo contesto si inserisce Subito.it. La sua sezione Motori, in particolare quella dedicata alle automobili, ospita oltre 500 mila annunci online contemporaneamente, con un totale di 250 mila venditori privati e oltre 8.500 professionisti. Per rafforzare la sua posizione di leader nel settore, Subito Motori ha ricevuto una homepage dedicata, con una nuova identità di colore blu, che presenta subito i filtri di ricerca.

Anche qui si trovano diverse novità, a partire dall’opzione di selezionare i modelli per dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza, una novità assoluta nel settore. Non manca poi anche la ricerca per potenza, in Cv o kW, con l’inserimento di un filtro specifico per le vetture idonee a essere guidate dai neopatentati. Data la cospicua presenza di professionisti, Subito Motori ha introdotto l’etichetta di “rivenditore verificato”, che indica le attività di cui il portale stesso garantisce l’esistenza tramite controlli dedicati. È inoltre possibile cercare esclusivamente le vetture usate certificate direttamente dalle case.

Per agevolare invece il lavoro di chi vende, sono stati inseriti degli strumenti che accelerano il processo di inserimento di un annuncio: l’intelligenza artificiale integrata legge automaticamente la targa del veicolo dalle fotografie caricate e compila la maggior parte dei campi contenenti dati tecnici, consultando un database dedicato. A chi compila l’inserzione non resta che inserire titolo e descrizione, mentre per il prezzo è sempre il sistema a suggerire una fascia sulla base della media degli annunci di veicoli simili presenti su Subito.