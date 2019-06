Supercar e superyacht insieme da Arcadia grazie al 6to6 Europe Tour. E dal 18 al 21 giugno 100 Ferrari invaderanno la Campania

NAPOLI - Avete mai sentito parlare del 6to6 Tour? E’ un viaggio fuori dell’ordinario che ogni anno, dal 2006, viene organizzato da una società spagnola con un obiettivo preciso: far conoscere l’Europa ai proprietari di supercar mettendoli in condizione di visitare, a bordo delle loro magnifiche auto, i luoghi più attraenti e suggestivi del Continente. Quest’anno il 6to6 ha scelto l’Italia, privilegiando, in particolare, le bellezze del Sud.

Provenienti da Barcellona, sono dunque arrivate a Napoli 49 auto, con una significativa rappresentanza di Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes (rigorosamente AMG): una carovana rombante e decisamente vistosa, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. I fortunati partecipanti al tour (non solo spagnoli) hanno accettato di buon grado di lasciare le auto in garage per spostarsi a Capri, dove hanno trascorso due giorni di vacanza prima di rientrare per rimettersi al volante dei loro gioielli.

Dopo Capri, i vacanzieri in supercar hanno fatto tappa a Torre Annunziata, dove hanno avuto modo di visitare una delle eccellenze della nautica italiana, ovvero Arcadia Yacht, cantiere noto per la costruzione di originali imbarcazioni di grandi dimensioni. Insomma: un incontro tra supercar e superyacht nel segno del lusso e della tecnologia più avanzata.

Tutti i partecipanti al 6to6 Europe Tour hanno così avuto modo di visitare le moderne strutture del cantiere e ammirare in anteprima le ultime fasi di finitura dello Sherpa XL, novità che farà il suo debutto mondiale al prossimo Cannes Yachting Festival 2019 (10-15 settembre).

Dopo la sosta nel cantiere partenopeo, la carovana rombante è ripartita verso Brindisi, dove le auto e gli equipaggi si sono imbarcati per la Grecia, dove sono previste tappe a Salonicco e Alejandropolis, prima di trasferirsi in Turchia, a Istanbul.

Ma la Campania sarà presto invasa da un’altra carovana rombante che non potrà passare inosservata. Dal 18 al 21 giugno si terrà infatti, tra Napoli e i suoi dintorni, la nona edizione della Ferrari Cavalcade, tour che mette insieme oltre 100 vetture del Cavallino. A bordo dei loro bolidi, arriveranno oltre 200 amatori provenienti da tutto il mondo, tra Europa, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Medio ed Estremo Oriente. Anche in questo caso è prevista l’immancabile gita a Capri, mentre il “campo base” sarà Sorrento, da dove partiranno visite guidate lungo un territorio che vanta ben sei siti Unesco materiali e tre immateriali.