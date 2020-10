Gamma Suv Mercedes, con le 9 gemme della Stella un viaggio nel segno della comodità e del lusso

MILANO - Da Milano a Padova e ritorno. Un viaggio nel segno della comodità e del lusso con la gamma Suv Mercedes. Così varia e variegata da monopolizzare il mercato della Stella. Si parte dalla piccola GLA alla più impegnativa GLS. Non solo per le dimensioni (sopra i 5 metri), ma per il prezzo. Una vera ammiraglia che amplifica il lusso direttamente dai piani alti.

Ma quando si tratta di gamma Suv Mercedes il valore delle prestazioni non si misura solo secondo le performance più tradizionali. La varietà è il tratto distintivo di questa famiglia. Non solo in termini di quote, ma soprattutto per quanto concerne la tecnica. C'è di tutto nell'emisfero della Stella, dai turbo benzina ai turbodiesel, con mild-hybrid e plug-in hybrid pronti ad intervenire per elidere consumi ed emissioni. Senza contare che, volendo, si può passare direttamente all'universo elettrico con la nuova EQC. In attesa delle prossime variazioni sul tema, denominate EQA ed EQB, in arrivo il prossimo anno.

A conti fatti la famiglia Sport Utility Vehicle di Mercedes si compone di 9 modelli: la gamma più ampia tra i marchi premium. E, come abbiamo visto, conta di ogni tipologia di motorizzazione, come di architetture per quelle endotermiche, che vanno da 4 a 8 cilindri, da 1.3 a 4.0 cc, da 122 a 634 cv. Un ventaglio che annovera sia modelli a 2 che a 4 ruote motrici, che offre ai suoi avventori 4 differenti varianti del sistema 4MATIC. Con prezzi che partono da 37.000 euro sino ad arrivare a 171.500 euro. Un'offerta in grado di soddisfare tutte le tasche, ma soprattutto tutti i gusti. E pensare che tutto era iniziato ad inizio '900, esattamente nel 1907, con il modello Dernburg-Wagen. Si trattava, stando proprio alla definizione riportata da Mercedes, del "primo veicolo passeggeri con trazione integrale per uso quotidiano". Era una vettura altamente tecnologica per l'epoca, non solo per via della trazione a quattro ruote motrici, ma pure perché aveva uno sterzo integrale, e quindi valeva per tutte le ruote. Un passato che poi la Classe G ha riportato e trainato verso il futuro. Nel mentre la Classe M apriva la strada a quella che oggi è diventata l'offensiva Suv della Stella a tre punte.