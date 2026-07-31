Suzuki AllGrip, la libertà di viaggiare non conosce stagioni. Tecnologia 4x4 che amplia i confini dell'avventura

La libertà di viaggiare non conosce stagioni e la trazione integrale non è una tecnologia riservata soltanto alla neve o ai percorsi più estremi. Con la gamma Suzuki AllGrip, il 4x4 diventa uno strumento per affrontare ogni viaggio con maggiore sicurezza, comfort e controllo, anche durante l'estate, quando il desiderio di esplorare nuove destinazioni porta spesso lontano dalle strade più conosciute. Suzuki, da oltre cinquant'anni protagonista nello sviluppo delle tecnologie a trazione integrale, propone oggi quattro sistemi AllGrip differenti, progettati per adattarsi ai diversi modelli della gamma e alle esigenze di chi guida: AllGrip Auto per Suzuki Swift, AllGrip Select per Vitara e S-Cross, E-Four per Across e AllGrip-e per la nuova generazione di modelli elettrificati.

Una competenza che trova conferma anche nelle scelte dei clienti italiani. Nei primi mesi dell'anno Suzuki ha immatricolato 5.284 vetture a trazione integrale, pari al 31,5% delle vendite complessive del marchio nel Paese. Un dato che evidenzia come il sistema 4x4 rappresenti uno degli elementi distintivi dell'identità Suzuki e una soluzione apprezzata non soltanto dagli appassionati di fuoristrada. La filosofia della casa giapponese è infatti quella di sviluppare tecnologie capaci di migliorare concretamente la mobilità quotidiana, offrendo automobili efficienti, robuste e affidabili, in grado di adattarsi a differenti condizioni di utilizzo. La trazione integrale, in quest'ottica, non nasce per inseguire prestazioni estreme, ma per garantire maggiore tranquillità al volante e permettere di raggiungere la propria destinazione con più sicurezza, indipendentemente dal fondo stradale o dalle condizioni atmosferiche. Il sistema AllGrip si declina in quattro soluzioni.

AllGrip Auto, disponibile su Suzuki Swift, è pensato per la guida quotidiana: il sistema gestisce automaticamente il trasferimento della coppia alle ruote posteriori quando necessario, senza richiedere interventi da parte del conducente. AllGrip Select, adottato da Vitara e S-Cross, offre invece una maggiore possibilità di personalizzazione grazie alle diverse modalità di guida selezionabili in base al percorso e alle condizioni del fondo. Su Suzuki Across trova spazio il sistema E-Four, una tecnologia ibrida che utilizza un motore elettrico dedicato all'asse posteriore per migliorare stabilità e motricità, intervenendo in modo automatico quando serve.

La nuova frontiera è rappresentata invece da AllGrip-e, la soluzione sviluppata per i modelli elettrici Suzuki, che attraverso due motori indipendenti, uno per ciascun asse, permette una gestione precisa e immediata della distribuzione della coppia. La tecnologia 4x4 dimostra il proprio valore anche nei mesi estivi, quando molti automobilisti scelgono itinerari lontani dai percorsi tradizionali. Strade sterrate, fondi naturali, accessi a spiagge isolate, aree rurali e località immerse nella natura possono presentare condizioni di aderenza variabili dove una maggiore capacità di trazione permette di affrontare il viaggio con più sicurezza e serenità.

Il rapporto tra Suzuki e il mondo della trazione integrale nasce da una lunga storia di ricerca e sviluppo. Le prime sperimentazioni risalgono alla fine degli anni Sessanta con il progetto Hopestar, nato dall'ambizione di creare un veicolo compatto capace di muoversi anche dove le auto tradizionali non arrivavano. Quel percorso portò nel 1970 alla nascita dell'iconico LJ10, il modello che avrebbe dato origine alla famiglia Jimny e aperto una nuova strada nel settore dei piccoli fuoristrada.