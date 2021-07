Suzuki consegna due Suv a Difesa Servizi per hub vaccinali. Le Vitara Hybrid utilizzate dall'Ispettorato della Sanità militare

Suzuki Italia ha consegnato a DifesaServizi spa due vetture Vitara Hybrid 1.4 top 4WD Allgrip, che saranno utilizzate dall'Ispettorato della Sanità militare e messe a disposizione degli hub vaccinali per l'attività di distribuzione e consegna dei vaccini anti Covid. I due Suv potranno garantire la distribuzione e la consegna in quelle aree remote in cui una particolare mobilità è strategica come i fondi accidentati e nelle peggiori condizioni invernali. "Grazie a tutta la struttura della sanità militare - ha detto l'ad di Difesa Servizi spa, Fausto Recchia - per quello che ha fatto in questo periodo, dimostrando di essere un asse portante, un asse di tenuta del Paese che tutti i cittadini hanno riconosciuto.

Nell'emergenza la sanità militare ha rappresentato un punto di riferimento certo. Un ringraziamento anche a Suzuki che testimonia i sentimenti di tutti nel cercare di supportare le iniziative della sanità militare in questo momento così delicato". "Per Suzuki Italia è un motivo di grande onore essere al fianco delle Istituzioni e delle Forze Armate, specie in un momento delicato come quello che sta vivendo il Paese." ha dichiarato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, che ha anche aggiunto: "Siamo fieri che le nostre Vitara Hybrid dotate della celebre e affidabile trazione integrale Suzuki 4x4 AllGrip possano garantire la mobilità necessaria, nella distruzione dei vaccini nelle aree più difficilmente raggiungibili del territorio italiano, sempre nel rispetto per l'ambiente anche in condizioni critiche."