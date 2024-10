Suzuki è Car of Eicma per i 110 anni dell'evento espositivo. Anteprima assoluta della Swift 8R

Suzuki è 'Car of Eicma' dell'edizione numero 81 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano Rho celebrerà i 110 anni di storia dell'evento espositivo. Il marchio giapponese renderà disponibile una dotazione di proprie vetture all'organizzatore e sarà presente all'interno della manifestazione, anche in veste di costruttore di quattro ruote. Suzuki svelerà infatti la Swift 8R, versione esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama i colori e lo spirito della due ruote Gsx-8R. Il pubblico di Eicma potrà ammirare l'auto in anteprima assoluta lungo il Corso Italia e tra i padiglioni 18 e 22, all'interno del quartiere espositivo.

«Che onore - commenta Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia - essere scelti da Eicmaa come loro automobile! Eicma è la vetrina più visibile del mondo moto, frequentata da appassionati, professionisti, operatori. Per l'occasione Swift veste la livrea del prototipo 8R Cup, la Suzuki 8R modificata, preparata per far crescere talenti giovani in pista e far divertire i talenti «giovani dentro». «Sono grato e orgoglioso della partnership con Suzuki - chiosa Federico Aliverti, direttore generale di Eicma - e mi fa piacere che questo importante marchio abbia colto le straordinarie opportunità di visibilità che è in grado di offrire il nostro evento espositivo: sono certo che sarà una collaborazione proficua per entrambi».