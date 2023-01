Suzuki è l’auto ufficiale del 73° Festival di Sanremo. S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid protagoniste dal 7 all’11 febbraio

SANREMO - Suzuki è l’auto ufficiale del 73/mo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi. Suzuki, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, avrà il privilegio di accostare il suo marchio al più importante evento di «show business» musicale nazionale. Nella sua veste di Auto del Festival, Suzuki metterà in risalto i suoi valori più autentici e il suo indiscusso primato tecnologico, sottolineando il dinamismo e il rispetto dell’ambiente della sua gamma 100% Hybrid, 100% 4x4 e 100% incentivata. Le novità Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, saranno protagoniste delle clip di Anteprima Festival, che saranno messe in onda da Rai1 prima dell’inizio delle dirette dall’Ariston, dove cantanti e artisti guideranno Suzuki per raggiungere le diverse location dove verrà messa in moto la passione per la musica. Per celebrare il 10ø anno insieme al Festival, quest’anno Suzuki sarà protagonista anche fuori dallo scenario esclusivo ed iconico del Teatro Ariston.

Con il Suzuki Stage, situato in Piazza Colombo, la casa di Hamamatsu porterà la passione, l’emozione e il talento di grandi artisti anche tra le strade di Sanremo, regalando grandi momenti di musica al pubblico in esterna. « Suzuki ha nel suo DNA la passione e in Italia, quando si parla di passione, si parla di musica e sport. Il Festival - ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia - è una tradizione così radicata negli italiani che li rappresenta come una bandiera nel mondo, ed essere stati scelti dal Festival di Sanremo per condividere questo valore ci fa sentire privilegiati e orgogliosi. Con la tecnologia Suzuki Hybrid - ha aggiunto Nalli - i motori termici e quelli elettrici si integrano alla perfezione, dando il meglio in base alle proprie caratteristiche e supportandosi a vicenda, un pò come avviene tra le grandi star della musica quando duettano. Ciò che emerge da queste interazioni e da questi giochi di squadra è qualcosa di straordinario, su strada così come sul palco dell’Ariston».