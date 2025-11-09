Suzuki, la gloriosa storia diventa abbigliamento. Con la “Capsule Collection”, il brand porta su stoffa il proprio passato

MILANO - C’è un modo nuovo di raccontare la velocità e in questo caso non passa da un motore. Stavolta, a muoversi, è lo stile. Con la Suzuki “Capsule Collection 2025”, il marchio giapponese porta su stoffa la propria gloriosa storia, trasformando i loghi, i colori e le grafiche d’archivio in una linea di abbigliamento in edizione limitata. Un progetto che nasce da un’idea semplice ma potente: «siamo ciò che siamo stati». Perché l’identità, anche quella di un brand, vive solo se sa evolversi restando però fedele alle proprie radici. Non una semplice operazione di marketing, ma una vera dichiarazione d’intenti.



«Abbiamo voluto offrire a Suzuki un nuovo spazio dove celebrare la sua storia, reinterpretandola in chiave moderna con una capsule di abbigliamento di qualità ispirata alle cromie e alle grafiche degli anni Sessanta e Settanta», spiega Massimo Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia. La collezione, composta da 2.500 capi numerati, sarà disponibile in quantità limitata — massimo cinque per cliente — e presentata all’interno di un temporary shop pensato come un piccolo viaggio nella memoria del marchio. «Un luogo da vivere, che racconterà la nostra anima anche fuori dal mondo dei motori», aggiunge Nalli.

Comfort, durata e sostenibilità sono le parole chiave. I capi sono realizzati in cotone 100% organico e decorati con stampe serigrafiche artigianali, per garantire autenticità, resa cromatica e lunga vita nel tempo. Un approccio che rispecchia la filosofia Suzuki: creare prodotti che migliorano la quotidianità, coniugando con molto equilibrio estetica e funzionalità.

Ogni capo racconta un frammento dello spirito del brand: la libertà di essere autentici, la leggerezza di chi si muove senza confini, la determinazione di chi non si ferma mai, e l’unicità di un design che resta riconoscibile.

È l’anima Suzuki tradotta in forma, tessuto e colore. La Suzuki Capsule Collection 2025 è stata presentata in anteprima a EICMA, il Salone delle Due Ruote di Milano, presso lo stand Suzuki che si trova in Fiera al Padiglione 6. Un’occasione per scoprire come la storia di un marchio possa diventare esperienza da indossare: perché, anche fuori dalla pista, lo stile resta una questione di motore interiore.