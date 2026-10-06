Suzuki Italia, 50 anni di successi all'insegna dell'innovazione. Il compleanno festeggiato al Salone Nautico di Genova

"Abbiamo percorso tanta strada, ma sempre all'insegna dei piccoli passi e con massima cautela, come insegna la filosofia giapponese". Pragmatico e orgoglioso come sempre, il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli alla festa per i cinquant'anni della filiale tricolore celebrata al Salone Nautico di Genova. Perché Suzuki non è solo auto: è moto e motori marini, un tris magico. Una storia di prodotti e di persone, di innovazione e di uomini visionari, come Hideyuki Miyakawa che era giunto nel nostro paese in moto dal Giappone e si fermò nel Torinese per fondare, nel 1976, Suzuki Italia. "Prima il marchio da noi era sconosciuto – racconta Nalli – e importava soltanto piccole motociclette. Poi, prima ancora delle automobili, arrivò la nautica, e dopo arrivarono anche grandi successi nelle competizioni motociclistiche". Lo certifica il palmares, con 6 titoli mondiali piloti nella classe 500, più una in MotoGP. Imprese firmate da piloti come Sheene, Lucchinelli, Uncini, Schwartz, Kenny Roberts Junior.

Fin dalle origini, Suzuki ha sviluppato la propria identità sulla capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni concrete, funzionali e accessibili. Con una spiccata attenzione alla sostenibilità, oltre che alla qualità. La filiale italiana, che dal 2009 Nalli guida (prima come amministratore delegato, poi anche come presidente) ha aggiunto un tassello importante: farsi conoscere attraverso le sponsorizzazioni sportive (8 federazioni, oltre al Torino FC) e a quelle dell'intrattenimento: come il Festival di Sanremo che Suzuki sponsorizza da 13 anni. Non a caso tra gli ospiti alla "festa di compleanno" c'era il conduttore Carlo Conti.

Ma apriamo l'album dei ricordi. La storia di Suzuki in Italia inizia nel 1970, quando SAIAD avvia la distribuzione delle prime motociclette sul mercato italiano. Il 23 giugno 1976 nasce ufficialmente Suzuki Italia, che assume la distribuzione dei prodotti di Hamamatsu sul mercato nazionale. Nello stesso periodo entra a far parte della storia italiana anche il mondo marine, con la distribuzione dei motori fuoribordo Suzuki DT a due tempi. La storia di moto,motori marini e automobili si sviluppa in parallelo. Nel 1982 il brand entra nel mercato automobilistico italiano attraverso Autexpò (dal 1995 la gestione diventerà autonoma). Arrivano i primi fuoristrada 4x4, l'LJ80, l'SJ410, l'SJ413, e poi modelli iconici come il Samurai, affettuosamente ribattezzato Suzukino, la prima generazione di Swift, la Alto, la piccola Maruti 800, l’innovativa Wagon R con il suo look tutto verticale.



Nel 1999 arriva in Italia il Jimny, piccolo, agile e capace di attraversare decenni senza perdere fascino.

Il nuovo millennio si apre con una serie di novità. Debutta la Ignis, primo compact city Suv, anche con trazione 4x4. Sul fronte Marine, nel 2003 il motore DF250 diventa il primo grande fuoribordo quattro tempi Suzuki a ricevere un Innovation Award dalla NMMA. E nel 2004 arriva il DF300, primo motore fuoribordo al mondo dotato di comandi elettronici Drive-by-Wire. Nel settore automobilistico, il 2004 segna l’inizio di una nuova fase denominata “Renaissance”. Un percorso di rinnovamento che porta la Casa di Hamamatsu a guardare all’Europa non più soltanto come mercato di riferimento, ma anche come importante fonte di ispirazione per lo sviluppo dei propri prodotti. Ecco la seconda generazione di Swift, seguiranno il rinnovamento di Vitara e, nel 2006, il primo crossover del brand: SX4. Da cui Fiat ricaverà la gemella Sedici. Nel 2013 questo percorso prosegue con il lancio di S-Cross.

Nel 2009, Suzuki Italia accoglie nei propri spazi il primo e unico Centro Stile Europeo del marchio, dedicato al design dei futuri modelli a 2 e 4 ruote. Nel 2016 Suzuki amplia la propria proposta automobilistica con Baleno Hybrid, iniziando l’era dell’ibridizzazione del brand, mentre nel 2017 arriva la nuova Swift. Oggi proprio Swift è un pilastro della gamma, con Vitara e S-Cross. E in fase di lancio ci sono la e-Vitara, prima elettrica della storia Suzuki, e la nuova generazione della Across plug-in. "L'uscita di scena di Ignis e Jimny ci ha penalizzati – spiega Nalli - ma noi rispettiamo sempre le regole, anche quelle a volte anacronistiche della Commissione europea sulle emissioni".