Suzuki, la Vitara elettrica offre comfort e spazio eccellente. L'abitacolo è progettato per offrire un’esperienza premium

Come i modelli ibridi che fin qui abbiamo conosciuto, anche la Vitara elettrica è un SUV/Crossover di dimensioni medie, con 5 porte e 5 posti, in grado di offrire comfort e spazio adeguato alla categoria. In casa Suzuki la definiscono “un’auto pensata per famiglie e viaggiatori attivi, in grado di offrire ottima abitabilità interna e un bagagliaio versatile e modulabile”. Tutto vero. Grazie ai sedili posteriori scorrevoli di 160 mm, aumenta la capacità di oltre il 30%. Quanto al vano bagagli, la sua capienza oscilla tra un minimo di 238 litri con i sedili posteriori arretrati e un massimo di 560 litri. Facendo scorrere il divano posteriore in avanti di 16 cm, il volume arriva a 310 litri. Niente male per un’auto che al di là della vocazione ambientalista simboleggiata dalla motorizzazione elettrica vuole confermarsi come strumento tottofare, adatto al lavoro, alla famiglia, al tempo libero.

Una volta a bordo, l’impressione è di trovarsi in un ambiente chic. Non per niente in casa Suzuki parlano senza complessi di “un abitacolo progettato per offrire un’esperienza premium, pratica e intuitiva, con qualità superiore e tecnologia immersiva”. Il benvenuto è indubbiamente indicativo: spiccano l’illuminazione ambientale a Led configurabile in 12 colori, i sedili avvolgenti rivestiti in pelle sintetica e tessuto tecnico, con regolazione elettrica (a 10 vie, più la regolazione lombare) e il tetto panoramico in vetro con tendina oscurante.

La grande area display integrata comprende uno schermo centrale da 10,1 pollici con connettività (anche wireless) per Apple CarPlay, Android Auto, USB, Wi-Fi e Bluetooth, e navigazione integrata. La strumentazione digitale da 10,25 pollici è personalizzabile nelle informazioni mostrate e nel layout. Non manca una telecamera a 360° per una visione completa del veicolo durante le manovre. A beneficio degli occupanti si fanno apprezzare la console centrale “flottante” con selettore “shift by wire”, l’illuminazione ambientale a led configurabile in 12 colori e l’impianto audio Infinity Harman 6 Speaker + Subwoofer (non di serie). Non mancano due prese Usb, le tasche nelle porte e le maniglie in alto.

Il Suzuki Connect evoluto consente operazioni remote avanzate come il precondizionamento della batteria, il controllo del riscaldamento di sedili e volante e la pianificazione dei viaggi con indicazione dei prezzi dell’energia elettrica alle colonnine. Tutto ciò a prezzi competitivi: il listino della nuova e-Vitara parte infatti da 36.900 euro per le versioni 2WD Top e 4WD Cool, e arriva ai 38.900 della top di gamma 4WD Dual Motor con tutto di serie, compreso il tettuccio panoramico (ma non le vernici metallizzate, che richiedono 750 euro per il monocolore e 1.250 euro per le colorazioni bicolore). “E’ il miglior prezzo sul mercato” dicono in casa Suzuki, ricordando che “tutti i SUV compatti elettrici di pari livello superano i 40.000 euro”. L’auto è già ordinabile, ma le prime consegne sono previste a settembre.