Suzuki partner della Federazione Italiana Rugby per il Sei Nazioni 2026

Suzuki scende in campo al fianco della Federazione Italiana Rugby per la stagione sportiva 2026, diventando partner ufficiale della Nazionale azzurra in vista del Torneo Sei Nazioni, uno degli appuntamenti più prestigiosi del rugby internazionale. L'accordo nasce dalla condivisione di valori come impegno, passione, rispetto delle regole e spirito di squadra, elementi che accomunano il mondo del rugby e il dna del marchio giapponese. Nel corso del Sei Nazioni 2026, l'iconica «S» di Suzuki sarà presente sui pantaloncini delle divise ufficiali degli Azzurri in tutte le partite del torneo.

L'Italia farà il suo esordio domani allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, dando il via a un calendario che vedrà la Nazionale impegnata anche contro Irlanda, Francia, Inghilterra e Galles. A celebrare la partnership sarà anche la Vitara Hybrid #16thman, una versione one-off del suv Suzuki caratterizzata da una livrea speciale ispirata ai colori e alle grafiche ufficiali della maglia azzurra. Dotata di trazione integrale Allgrip 4WD, la Vitara #16thman incarna i valori di determinazione, versatilità e capacità di adattamento, diventando simbolo del legame tra il marchio e il rugby. Il modello sarà esposto al pubblico nel village dedicato ai tifosi presso lo stadio Olimpico di Roma in occasione delle gare casalinghe della Nazionale.