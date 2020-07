Suzuki, porte aperte in concessionaria nel weekend. Sabato visite libere e domenica solo su appuntamento

ROMA - Concessionari Suzuki aperti nel fine settimana in via straordinaria. Dopo le aperture dello scorso fine settimana, anche nel prossimo weekend molti concessionari della casa giapponese saranno di nuovo protagonisti di un'apertura straordinaria, grazie alla quale, sabato, il pubblico potrà visitare liberamente gli showroom dei concessionari aderenti all'iniziativa, mentre domenica si potrà accedere ai locali soltanto su appuntamento. I clienti che richiederanno una visita personalizzata avranno così modo di osservare da vicino i modelli della gamma tutta ibrida Suzuki con calma e in totale sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. Oltre a toccare con mano le auto presenti in salone, chi si recherà nelle concessionarie in queste due giornate speciali potrà scoprire anche varie opportunità d'acquisto che si creeranno con l'imminente entrata in vigore degli incentivi varati dal Governo.

Con l'inizio del mese di agosto e fino alla fine dell'anno, l'intero listino Suzuki beneficerà infatti delle importanti agevolazioni previste per l'acquisto di una nuova auto omologata Euro 6 e con emissioni limitate. Le soglie stabilite per decreto premiano anche la tecnologia Hybrid che Suzuki adotta ormai da tempo su tutte le sue vetture, siano esse a trazione anteriore o integrale, a cambio manuale oppure automatico. "Con la formula 'Aperti per te' - hanno fatto sapere dalla casa giapponese - Suzuki dimostra una volta di più di saper rispondere in modo veloce e flessibile alle trasformazioni del mondo automotive e all'evolversi delle esigenze degli automobilisti". Negli ultimi mesi segnati dalla pandemia, la Casa di Hamamatsu ha per esempio introdotto la possibilità per i clienti di prenotare online le auto con il programma Suzuki Smart Buy, a qualunque ora del giorno, anche da casa e a prezzi vantaggiosi. Buona parte della rete aveva prima ancora aderito alla campagna #suzukiportechiusetelefoniaperti, predisponendo un numero di cellulare utilizzabile tramite WhatsApp e affidato a una figura pronta a integrare le informazioni presenti sul sito Suzuki, nonché a dare un supporto concreto in caso di bisogno.