Suzuki protagonista al Festival di Sanremo 2025. Sarà l'auto ufficiale della 75ma edizione

Suzuki sarà Auto del Festival di Sanremo 2025, la cui 75ma edizione prenderà il via esattamente fra due mesi. Per la dodicesima edizione consecutiva, il costruttore di Hamamatsu ha deciso di sostenere le future stelle della musica, supportando con passione la loro creatività, la determinazione e il sogno di farsi strada nel mondo dello spettacolo. «Suzuki nel proprio DNA include la volontà di migliorare la vita dei Clienti e potenziali tali. Supportare il Festival di Sanremo significa sostenere la musica, una delle grandi passioni degli italiani.

Per questo, grazie alla collaborazione, la professionalità e la competenza di Rai Pubblicità, siamo auto del Festival di Sanremo da 12 anni» ha dichiarato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, proseguendo: «Ci fa piacere notare che in questo periodo la popolarità delle canzoni inedite e dei loro interpreti sia man mano cresciuta anche nei giovani e veri e propri fenomeni artistici siano emersi dalla kermesse Sanremese. Siamo certi che la crescita proseguirà data l'eccellente Direzione Artistica e conduzione televisiva che ritrova un esperto e amatissimo Carlo Conti». Suzuki, per la prima volta, è anche Auto di Sanremo Giovani 2024, gara canora che ha visto la partecipazione di 46 giovani talenti che si sono sfidati per conquistare un posto nella finale.

Durante la serata conclusiva, che andrà in onda mercoledì 18 dicembre su Rai 1 sotto la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, accederanno 6 giovani cantanti e nel corso della finale parteciperanno anche 2 artisti con relative canzoni scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2024. Complessivamente, saranno scelti quattro tra questi artisti per la categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025.