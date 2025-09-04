Suzuki: record per la Swift, tocca quota 10 milioni di unità vendute in 20 anni

E' record per la Suzuki Swift che ha raggiunto un totale di 10 milioni di unità vendute a livello globale in poco più di 20 di commercializzazione. Lanciata in Giappone nel novembre 2004 la city car giapponese a giugno 2008 aveva superato quota un milione di unità. Dopo avere vinto il premio Auto dell'Anno in Giappone e avere raccolto molti altri riconoscimenti, questo modello è stato prodotto in Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana, ed è stato venduto in oltre 170 paesi e regioni. È stato anche il primo nuovo modello ad essere prodotto quasi contemporaneamente in quattro paesi, segnando un'importante pietra miliare nella sua espansione globale.

Dei 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il 60% è stato venduto in India, il 14% in Europa, l'8% in Giappone e il 18% in altri Paesi. In India, dal suo lancio nel 2005, sono state vendute circa 6 milioni di unità, rendendola leader di mercato nel suo segmento. «Suzuki continuerà a promuovere la produzione di automobili orientate a soddisfare le esigenze di tutti i clienti in tutto il mondo. Desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti i clienti che hanno scelto la Swift», ha dichiarato il presidente di Suzuki, Toshihiro Suzuki.