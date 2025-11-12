Suzuki, sempre più presente nello sport italiano: ora è partner anche di canottaggio e rugby

Suzuki è sempre più presente nello sport italiano, parte integrante della sua identità e dei suoi valori di sostenibilità, determinazione e rispetto per le persone e per l’ambiente. E' ormai storico il legame (come main sponsor) del Torino FC nel calcio, ma il brand giapponese non si limita alle discipline di vertice. L'ultimo tassello di un mosaico virtuoso per la Casa di Hamamatsu è la Federazione Italiana Canottaggio, a fianco di atleti che incarnano perfettamente lo spirito Suzuki: armonia con la natura, lavoro di squadra e ricerca costante della performance.

Questa nuova collaborazione si aggiunge a una rete di partnership con importanti realtà sportive nazionali, come la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Ciclistica Italiana, la Lega del Ciclismo Professionistico e la FITri – Federazione Italiana Triathlon. Un impegno particolare è rivolto al ciclismo, al fianco di RCS Sport per il Giro d’Italia e per tutte le gare del circuito della Corsa Rosa, oltre a promuovere il Suzuki Bike Day, la grande festa del pedale giunta quest’anno alla quinta edizione. Completano il quadro la collaborazione con la FIR (Federazione Italiana Rugby) e la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio).

Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio hanno siglato un accordo che prevede la presenza del logo sulle divise ufficiali della Nazionale, in occasione delle principali competizioni nazionali e internazionali. Suzuki sosterrà la Federazione durante le attività di assistenza agli equipaggi, motorizzando i battelli con fuoribordo senza patente fino a 40 cavalli noti per affidabilità, bassi consumi e ridotto impatto ambientale. Fuori dall’acqua, la FIC potrà contare su una flotta di vetture utilizzate come mezzi ufficiali di servizio, garantendo praticità, efficienza e sostenibilità anche negli spostamenti a terra. “Accogliere Suzuki all’interno della nostra famiglia ha un significato importante – ha spiegato il presidente federale Davide Tizzano - Il canottaggio e Suzuki condividono valori come innovazione, eccellenza, lavoro di squadra, attenzione alla sostenibilità e all’ambiente”.

“Il canottaggio mette al centro la forza, la resistenza e la capacità di affrontare la fatica e le difficoltà con spirito di squadra. Valori che rispecchiano la filosofia Suzuki e che caratterizzano ogni nostro prodotto", ha sottolineato Paolo Ilariuzzi, direttore Divisione Moto e Marine. Alla presentazione della nuova collaborazione presso la Reale Società Canottieri Cerea di Torino hanno partecipato anche i vogatori azzurri Gabriel Soares, Alice Codato, Giovanni Codato, Laura Meriano e Nunzio Di Colandrea.

Recentissima anche la partnership con la Federazione Italiana Rugby. Il debutto è stato fortunato, con la vittoria della nostra Nazionale al Bluenergy Stadium di Udine, dove gli azzurri hanno battuto l'Australia.