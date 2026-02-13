Suzuki si conferma auto ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Swift Hybrid accompagnerà il pubblico con una serie di clip social

A poche settimane dall'apertura della 76/a edizione del Festival di Sanremo, Suzuki conferma la propria presenza come auto ufficiale nonché con numerose attività collaterali diffuse per la città ligure. Protagonista sul piccolo schermo, Suzuki Swift Hybrid accompagnerà il pubblico verso il Festival con una serie di clip social sul profilo del conduttore Carlo Conti e Saremorai nella settimana precedente l'evento, oltre a essere presente nelle clip video di anteprima e PrimaFestival condotte da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Inoltre, Suzuki rinnova il legame con il Suzuki Stage, il palco in Piazza Colombo che incarna l'idea di un Festival diffuso, capace di uscire dai muri del Teatro Ariston per incontrare il pubblico nel cuore della città di Sanremo.

L'inaugurazione è prevista per sabato 21 febbraio alle ore 18.00 con le esibizioni dei giovani talenti di Area Sanremo e degli Urban Theory e, nel corso delle serate, saranno ospitati cinque artisti tra più amati del pubblico: Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e Pooh. Accanto alla dimensione urbana e live del Suzuki Stage, prende forma Sotto Sanremo, un progetto narrativo composto da sette puntate da 30 minuti ciascuna che offre uno sguardo contemporaneo e generazionale grazie alle voci di Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi che racconteranno Sanremo da una prospettiva inedita, libera e profondamente contemporanea.