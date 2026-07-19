Suzuki Swift Hybrid AllGrip, prima tra le auto a benzina più efficienti del 2026. Consuma 4,05 litri ogni 100 km

Suzuki Swift Hybrid 4WD AllGrip conquista il primo posto tra le auto a benzina più efficienti testate nel 2026 dalla testata specializzata Motor1. Nel percorso standard di 360 chilometri utilizzato per la prova, la compatta giapponese ha fatto registrare un consumo medio di 4,05 litri ogni 100 chilometri, pari a 24,69 chilometri con un litro, ottenendo il miglior risultato tra i modelli a benzina esaminati. Il dato assume particolare rilievo, sottolinea Suzuki, perché è stato ottenuto da una vettura dotata di trazione integrale AllGrip, mentre le concorrenti che seguono in classifica sono equipaggiate con la sola trazione anteriore.

La Swift protagonista del test monta un motore 1.2 Hybrid da 83 cavalli con sistema mild hybrid a 12 Volt, cambio manuale a cinque rapporti e trazione integrale 4WD AllGrip. Secondo la casa giapponese, il risultato è frutto dell'equilibrio tra propulsore, sistema ibrido, contenimento della massa, ottimizzazione aerodinamica e trasmissione, piuttosto che dell'impiego di una singola soluzione tecnologica. L'approccio progettuale di Suzuki punta infatti su vetture compatte e leggere, sviluppate per ridurre i consumi attraverso l'ottimizzazione di ogni componente. Una filosofia riassunta nel principio giapponese «Sho-Sho-Kei-Tan-Bi», che privilegia essenzialità, leggerezza ed efficienza nell'impiego delle risorse.