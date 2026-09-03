SV, da 55 anni esclusività e performance firmate Lamborghini. Dalla Miura SV alla Revuelto SV, l'evoluzione delle prestazioni

La sigla SV, acronimo di Super Veloce, individua alcune delle Lamborghini V12 più estreme da 55 anni, quando venne realizzata la Miura SV. Questa supercar del toro fu la prima nel brand ad applicare la formula più potenza e meno peso, per una dinamica di guida ancora più raffinata. Realizzata in 150 esemplari, la Miura SV del 1971 aveva un motore V12 montato in posizione centrale trasversale da 385 CV, che le consentiva di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5,5 secondi e di superare i 290 km/h di velocità massima. La seconda SV di Lamborghini fu la Diablo del 1995, che era più leggera di 40 kg rispetto al modello «standard», aveva prese d'aria maggiorate ed un'aerodinamica rivista, oltre a sospensioni ed impianto frenante aggiornati.

Poteva contare su un V12 5.7 da 510 CV e scattava da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. Con la Murciélago LP 670-4 SV SV del 2009, oltre alla coupé, prodotta in 350 esemplari, fu realizzata la variante roadster, in soli 50 unità, mentre l'aerodinamica divenne improntata alla guida in pista, il luogo adatto in cui sfruttare al meglio il suo V12 da 6,5 litri da 670 CV deputato a spingere una supercar più leggera di 100 kg rispetto al modello di derivazione. La tradizione dei modelli SV della casa del toro continuò nel 2015, con l'Aventador SV, prodotta in 600 esemplari, il cui V12 aspirato da 750 CV, abbinato ad una carrozzeria alleggerita in fibra di carbonio e ad un'aerodinamica evoluta, le consentiva di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi.

L'ultima arrivata nella famiglia SV, presentata in occasione della Monterey Car Week 2026 e che sarà prodotta in 1.963 esemplari, è la Revuelto SV. Questa sportiva rappresenta anche la prima Super Veloce elettrificata nella storia di Lamborghini ed è spinta dal V12 aspirato, abbinato alla tecnologia ibrida, che le consente di erogare una potenza complessiva di 1.065 CV ed una coppia di sistema di 1.425 Nm. Le prestazioni sono da riferimento, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,4 secondi ed una velocità massima superiore ai 345 km/h.