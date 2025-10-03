Svelata Malya, concept car di Umberto Palermo per la mobilità extraurbana. Affiancherà gamma quadricicli elettrici Mole Urbana

Il designer Umberto Palermo svela la nuova concept car Malya, «un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea, che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, adatti non solo all'ambito cittadino ma anche a tratte suburbane e autostradali». Malya affiancherà la gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana che dal 7 novembre sarà distribuita ai concessionari. Lo stesso giorno sarà inaugurato ufficialmente lo stabilimento torinese di Orbassano dove viene prodotto. Elemento distintivo del progetto Malya - veicolo compatto a cinque posti per uso cittadini ed extracittadino - è lo stile: le forme a parallelepipedo, capaci di ottimizzare gli spazi interni e semplificare i processi produttivi per la gamma Mole Urbana, vengono riprese e applicate al nuovo concept. ·

E' lunga 3,75 metri, larga 1,60, alta 1,45. Può portare 5 passeggeri con bagagliaio ampio. E' elettrica, ma aperta a soluzioni diversamente ecologiche per rispondere alle future evoluzioni tecnologiche e normative. L'obiettivo, una volta individuate le condizioni tecnico-legislative necessarie e dopo l'avvio della produzione della gamma di quadricicli di Mole Urbana, è quello di realizzare una piattaforma per sviluppare il progetto del concept e arrivare la produzione. «Anche in questo caso il ruolo del designer è quello di osservare e individuare i bisogni e, con estrema capacità e flessibilità, proporre soluzioni per rispondere e creare prodotti che garantiscano comfort all'utente finale. È importante ribadire come, per una design house, sia fondamentale essere stimolo e produttore», sottolinea Umberto Palermo.