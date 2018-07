T-Cross: dopo Touareg, Tiguan e T-Roc, in arrivo il quarto Suv griffato Volkswagen

WOLFSBURG – Il Suv della quinta dimensione di Volkswagen si chiama T-Cross ed è il discendente del concept T-Breeze (che era addirittura cabrio) che il costruttore aveva esibito nel 2016 al Salone di Ginevra. Il modello misura poco meno di 4,11 metri di lunghezza, vale a dire 6 centimetri in più rispetto alla nuova generazione della Polo, il modello del quale costituisce una sorta di declinazione crossover. Rispetto al prototipo, invece, la VW T-Cross è di 30 millimetri più corta.

Sviluppato sulla piattaforma modulare trasversale MQB A0 – la stessa sulla quale è già stata prodotta la Seat Arona e sulla quale nascerà la Skoda Polar – il nuovo modello completa l'offerta nel segmento B e, soprattutto, nella classe dei Suv. La T-Cross integra la gamma già articolata su T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. Il debutto mondiale è in calendario in autunno, anche se non al Salone di Parigi, al quale Volkswagen ha deciso di non partecipare. Le vendite dovrebbe cominciare nei primi mesi del 2019.

Le proporzioni sono destinate a sedurre il pubblico europeo, ma il costruttore commercializzerà il T-Cross anche in Cina e America Meridionale. Pur avendo le sembianze di un Suv e pur venendo anticipata come un'auto “pronta per le piccole e le grandi avventure dentro e fuori la giungla urbana”, il modello disporrà della sola trazione anteriore. Secondo indiscrezioni tedesche il prezzo non sarà inferiore ai 15.000 euro.

Pur senza fornire dettagli particolari, Volkswagen ha anticipato che il divano posteriore può essere fatto scorrere longitudinalmente per ottenere più spazio per le gambe o incrementare la capacità del bagagliaio. Di serie monterà sia il sistema di monitoraggio della distanza sia quello per l’assistenza attiva per il mantenimento della corsia. Per quanto riguarda i motori, T-Cross dovrebbe avere il tre cilindri benzina da 1.0 litri da 90 CV come entry level.