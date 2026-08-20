Targhe straniere in Italia, stretta del governo sui furbetti: tassa di iscrizione e Rc auto italiana obbligatoria

Stop alle agevolazioni per le targhe straniere in Italia. È in arrivo un'ulteriore stretta del governo dopo quella dello scorso maggio, secondo cui chi possiede un veicolo con targa straniera in Italia è obbligato a pagare l'Ipt (Imposta Provinciale di Trascrizione) al momento dell'iscrizione al REVE, che sarebbe il registro dei veicoli esteri, gestito dall'Aci).

La stretta del governo

Perché la stretta? Un veicolo immatricolato con targa straniera non era soggetto all'imposta di bollo e superbollo, permettendo inoltre di risparmiare sull'assicurazione stipulandone una low cost nell'Est Europa, soprattutto Polonia e Bulgaria. Senza contare la difficoltà, in caso di multa, di notificare i verbali fuori all'estero. Il risultato? Molti automobilisti italiani puntavano sulla cosiddetta esterovestizione, con vetture formalmente immatricolate all'estero. La concentrazione di veicoli, ben 35mila secondo gli ultimi dati, è soprattutto in provincia di Napoli, anche perché è lì che la Rc auto è più cara.

La stretta è già arrivata nel 2022 con l'obbligo di iscrizione al REVE per i residenti in Italia in possesso di auto con targa straniera, poi il 25 maggio scorso è stato introdotto l'obbligo di pagare l'imposta di trascrizione. E adesso nel nuovo Codice della Strada potrebbe obbligare i suddetti residenti a stipulare una polizza Rc Auto con una compagnia italiana, mettendo fine alle polizze low cost dell'Est Europa.

E per quanto riguarda le multe dallo scorso 13 agosto sono stati aperti per la polizia i collegamenti telematici con i portali governativi della Polonia, quindi le pattuglie possono collegarsi direttamente ai database polacchi.