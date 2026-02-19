Tassisti greci in sciopero contro misure governo per passare ai modelli elettrici. Dal 2026 obbligo per i nuovi veicoli ad Atene e Salonicco

I tassisti di tutta la Grecia sono in sciopero oggi, per il secondo giorno consecutivo, per protestare contro una serie di misure imposte dal governo che incentivano l'uso dei veicoli elettrici e che, a loro detta, penalizzerebbero il settore. Lo riportano i media ellenici. A partire da quest'anno, infatti, tutti i nuovi taxi autorizzati a operare ad Atene e Salonicco dovranno essere elettrici. Una decisione prematura, a detta dei sindacati: le due principali città del Paese non dispongono delle necessarie strutture di ricarica, per questo l'obbligo andrebbe prorogato al 2035, sostengono i lavoratori in sciopero.

I tassisti protestano anche contro una proposta di legge che, a loro dire, aumenterebbe la concorrenza sleale di altri servizi di noleggio con conducente e stanno facendo pressione sul governo conservatore affinché permetta loro di utilizzare le corsie riservate al trasporto pubblico della capitale, spesso congestionata dal traffico, per trasportare i clienti. Questa mattina i sindacati hanno indetto un corteo di protesta con i taxi fino alla sede istituzionale del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, presso villa Maximos, nel centro di Atene. Lo sciopero, che nella capitale è iniziato martedì scorso, un giorno prima che nel resto della Grecia, si concluderà domani mattina.