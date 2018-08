Tavares (PSA):«Nel 2019 pronto un veicolo ad idrogeno. Tecnologia aiuterà a risolvere problemi sviluppo elettrico»

PARIGI - Il gruppo automobilistico francese PSA (Peugeot-Citroen-Opel) è al lavoro ‘molto attivamentè per la realizzazione di un veicolo a idrogeno, e la tecnologia a pile a combustibile potrebbe essere di aiuto a risolvere i problemi che restano per lo sviluppo dell’elettrico. Lo ha annunciato l’ad Carlos Tavares nel corso dell’assemblea generale del gruppo, precisando che il progetto si dovrebbe concretizzare l’anno prossimo. «Riteniamo - ha precisato, secondo quanto riferisce il portale autoactu.com - che la tecnologia delle pile a combustibile sia molto interessante ed importante. Vedrete i fatti l’anno prossimo e non voglio dire di più, per non dare informazioni ai concorrenti».

Tavares, rispondendo a chi aveva messo il dubbio la qualità ambientale della produzione di idrogeno, ha paragonato «l’impronta di carbonio di questo combustibile con quella della produzione di elettricità, la fabbricazione e il riciclo delle batterie e l’estrazione di materie prime rare». In attesa che il mercato dei veicoli elettrici sia maturo, la cella a combustibile, secondo l’ad di Psa, «potrebbe risolvere i problemi che rimangono ancora sul tavolo di ingegneri e scienziati».