Taxi elettrificato TX LEVC, vendite in GB arrivate a quota 5mila. L'ambiente rigrazia: risparmiate 109mila tonnnellate di CO2

LONDRA - Quella operata dalla London Electric Vehicle Company (LEVC), l’azienda britannica controllata da 2014 dalla cinese Geely, è stata davvero una rivoluzione "silenziosa", in grado di portare alla sostituzione di più di un terzo dei classici London Cab con motore termico con il moderno modello elettrificato TX, venduto nella Capitale britannica dal 2018 ad oggi in 5.000 unità. Grazie a questo taxi ‘green’ nei quattro anni trascorsi dal lancio, il TX di LEVC ha impedito a ben 109.000 tonnellate di CO2 di entrare nell’atmosfera ed ha contribuito a diffondere tra gli operatori e i clienti il concetto della mobilità pulita. Il TX è dotato di una carrozzeria leggera in alluminio e beneficia del powertrain eCity range extender di LEVC. Questa tecnologia rivoluzionaria consente al taxi di viaggiare grazie alla batteria da 31 kWh in modalità completamente elettrica per un massimo di 100 km. In alternativa alle opzioni di ricarica TX offre una flessibilità senza precedenti in quanto permette l’impiego dell’unità termica per ricaricare l’accumulatore ed ottenere un’autonomia totale di 510 km con un taglio delle emissioni di NOx del 99,5%.

Da quando sono scesi in strada, i 5.000 taxi TX di LEVC hanno percorso una distanza complessiva di circa 495 milioni di km, il che equivale a circumnavigare il globo ben 12.333 volte. Ad oggi, più di 2 milioni di viaggi di passeggeri sono stati effettuati con il taxi elettrificato TX a Londra. “Attingendo a oltre un secolo di esperienza nel settore dei cab - ha detto Joerg Hofmann, Ceo di LEVC - unita a una tecnologia all’avanguardia, LEVC ha sviluppato con successo TX che è il taxi più avanzato al mondo. La nostra 5.000esima unità consegnata a a Londra è un importante punto di riferimento per l’azienda e siamo orgogliosi che il nostro TX stia dando un contributo significativo al miglioramento della qualità dell’aria urbana, oltre a supportare i conducenti nella transizione verso la mobilità sostenibile”. Dal 2014, la società madre Geely ha investito più di 500 milioni di sterline in LEVC, creando un centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia e una fabbrica ad Ansty, Coventry, dove TX è costruito insieme al furgone VN5.