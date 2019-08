Taycan è un missile: record al Neurburgring. La debuttante Porsche è la sportiva elettrica più veloce

NÜRBURGRING – Non è ancora stata presentata ufficialmente (la presentazione è stata fissata per il 4 settembre a Berlino), ma negli Stati Uniti è già sold out ed in Germania ha stabilito il nuovo primato riservato alle sportive elettriche a quattro porte sulla Nordschleife del Nürburgring. Cioè su uno dei tracciati dove si scrive la storia dell'automobilismo.

Una Porsche Taycan di pre-produzione pilotata dal collaudatore Lars Kern ha coperto i 20,6 chilometri dell'Inferno Verde in 7 minuti e 42. «Ancora una volta sono rimasto colpito dalla stabilità dimostrata nei tratti ad alta velocità, come ad esempio Kesselchen», ha commentato Kern. Che non ha nascosto di essere rimasto impressionato anche dalla capacità della macchina di «uscire dai passaggi stretti come l’Adenauer Forst accelerando in modo assolutamente neutro».

Progettata con un Dna che la identificasse come una vera Porsche, senza compromessi, la Taycan ha comportato investimenti importanti, ha già totalizzato non meno di 30.000 prenotazioni e vale anche 1.500 nuovi posti di lavoro, almeno in Germania. Le prestazioni su strada non deludono le attese. Uno dei manager che si occupa del bolide elettrico, Stefan Weckbach, vice presidente della Linea Prodotto del modello, ha ricordato come prima del record della Nordschleife, la Taycan avesse già superato brillantemente due duri test di resistenza.

Con il primo aveva sostenuto 26 accelerazioni consecutive da 0 a 200 km/h con una differenza tra il tempo minimo e massimo di 8 decimi, mentre con il secondo, svolto sul circuito pugliese di Nardò (di proprietà della stessa Porsche), aveva percorso 3.425 chilometri in 24 ore senza incorrere in alcun problema malgrado temperature fino a 42° (54° dell'asfalto) ed una velocità media tra i 195 ed i 215 km/h. «La nostra sportiva elettrica ha dato prova della riproducibilità delle sue prestazioni», ha sintetizzato. Weckbach ha richiamato «le eccellenti caratteristiche aerodinamiche, un telaio preciso e l’efficienza del sistema di propulsione» per spiegare la validità della Taycan. Adesso a Porsche non resta che venderla.