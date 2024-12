Terramar, l’auto simbolo delle sinergie. Jorge Diez, capo del design: «Con Cupra anche un Suv regala emozioni»

La nuova Cupra Terramar è un’auto simbolo delle sinergie più avanzate. Il marchio è spagnolo, nato da una costola della Seat, la proprietà tedesca (Gruppo Volkswagen), la costruzione ungherese, nello stabilimento dell’Audi a Györ, il più grande al mondo per la produzione di motori. Il lancio sul mercato rappresenta la più grande offensiva di prodotto Cupra fino ad oggi. I prezzi partono da 42.500 euro, fino ai 59.550 euro dell’allestimento speciale America’s Cup, disponibile in 1.337 unità. Le consegne hanno avuto inizio nei primi giorni di novembre.

Al lancio della Terramar, il capo del design Cupra, Jorge Diez, è stato chiaro: “Con noi è stato ridefinito ciò che i SUV possono offrire in termini di emozioni, prestazioni e design. Per alcuni il design segue le funzionalità, per noi segue le emozioni. Con questo modello, che ha terra e mare nel nome, ci siamo ispirati a Barcellona, dimostrando che un’auto di 4,5 metri può imporsi con un design audace, combinando altezza e dimensioni da SUV con un approccio muscolare caratterizzato da linee ad alto contrasto, tipiche dei progetti più sportivi”.

Tra gli optional proposti per elevare il grado di comfort a bordo della nuova Cupra Terramar c’è anche il sistema Sennheiser Mobility, che introduce un nuovo sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti. Il sistema ad alta potenza, da 390 watt, alimentato da algoritmi con tecnologia AMBEO, immerge guidatore e passeggeri in un’esperienza sonora unica, distribuita al meglio nell’abitacolo. “Questo sistema audio – tengono a sottolineare in casa Cupra - offre il puro suono caratteristico di Sennheiser, che abitualmente fornisce ad artisti e professionisti della musica soluzioni audio di fiducia”.