Tesla, aperti gli ordini della nuova Model Y Launch Series. Le prime consegne sono previste a marzo

A cinque anni dal lancio della prima generazione e 3.5 milioni di unità prodotte, Model Y viene riprogettata e farà la sua prima apparizione in Italia sabato 1 febbraio all'evento di inaugurazione del nuovo Tesla Center di Milano-Vittuone e presso il Tesla Center di Roma-Serracapriola. Tante le novità a partire dallo stile: gli esterni sono stati ridisegnati per migliorare efficienza aerodinamica, stabilità alle alte velocità, sicurezza in caso di incidente e qualità costruttiva. La barra luminosa anteriore introduce un nuovo look e supporta i fari anteriori adattivi. Mentre quella al posteriore, si estende per tutta la larghezza del veicolo. Nuova Model Y porta al debutto anche una telecamera anteriore inedita, situata nella traversa, per offrire ai conducenti una vista più ampia dell'area circostante sul display centrale ed è dotata di un sistema di lavaggio a liquido e di riscaldamento integrato per prevenire l'appannamento e consentire lo sbrinamento alle basse temperature.

L'interno dell'abitacolo è rivestito con materiali di qualità premium ma al contempo resistenti, tra cui alluminio e tessuto, mentre l'illuminazione ambientale personalizzabile è integrata in modo dinamico sia per la guida diurna che per quella notturna. Inoltre, i nuovi processi di produzione garantiscono un elevato livello di artigianalità. Novità per i passeggeri della seconda fila che possono ora usufruire di un touchscreen da 8 pollici, con comandi del climatizzatore integrati e opzioni di intrattenimento, tra cui gaming, riproduzione audio e video in streaming. Inoltre, la connettività ha raggiunto una nuova generazione grazie a un hardware riprogettato che offre un notevole aumento delle prestazioni della rete cellulare. Nuova Tesla Model Y è già ordinabile nell'edizione limitata Launch Series che vanta trazione integrale, con 568 km di autonomia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.3 s, velocità massima di 201 km/h.