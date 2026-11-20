È arrivato l'atteso via libera regolatorio: Tesla Assisted Driving sbarca ufficialmente in Italia. La casa automobilistica americana ha annunciato oggi di aver ottenuto l'approvazione dalle autorità competenti per attivare la sua suite avanzata di assistenza alla guida anche sulle strade italiane. Il rilascio avverrà a breve tramite un aggiornamento software over-the-air (via Internet) direttamente sui veicoli dei clienti.

Con l'ingresso dell'Italia, salgono a 12 i Paesi europei in cui la tecnologia è operativa (insieme a Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Cechia, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia). Un traguardo che arriva a sette mesi dal debutto continentale avvenuto nei Paesi Bassi nell'aprile scorso, da cui sono già stati accumulati oltre 200 milioni di chilometri percorsi sulle strade europee, e dopo una lunga fase di test e dimostrazioni che ha coinvolto oltre 22.000 passeggeri in tutta l'Unione Europea.

Come funziona e cosa cambia alla guida. A differenza dei tradizionali sistemi di assistenza basati su regole pre-programmate, Tesla Assisted Driving si affida a una rete neurale end-to-end e alle telecamere esterne del veicolo per interpretare l'ambiente in tempo reale e generare direttamente i comandi di guida.

Il sistema è progettato per gestire i contesti più complessi e stressanti della mobilità quotidiana: è in grado di muoversi nel traffico urbano, affrontare gli incroci, leggere la segnaletica, riconoscere pedoni e veicoli ed effettuare cambi di corsia in autonomia. Secondo i dati diffusi dall'azienda, la fluidità di accelerazione e frenata garantita dall'intelligenza artificiale permette inoltre di ottimizzare i consumi energetici rispetto alla guida manuale. Tesla precisa tuttavia che non si tratta di guida autonoma: il sistema richiede la supervisione attiva e costante del conducente, che resta l'unico responsabile del veicolo in ogni momento.

Sicurezza, privacy e costi. Sul fronte della sicurezza, la casa di Elon Musk rivendica una probabilità di collisione fino a 7 volte inferiore per chilometro percorso rispetto alla guida tradizionale, forte di un database addestrato su oltre 28 miliardi di chilometri percorsi a livello globale (con la flotta mondiale che aggiunge oltre 320 milioni di chilometri al giorno). Per tutelare la privacy degli automobilisti, tutta l'elaborazione dei dati di telecamere e sensori avviene localmente sul computer di bordo; la condivisione di dati anonimi per migliorare l'intelligenza artificiale della flotta avviene solo previo consenso dell'utente.

Per gli automobilisti italiani che vorranno attivare il servizio — disponibile in abbonamento o come pacchetto opzionale sulle nuove Model 3 e Model Y — il costo fissato è di 99 euro al mese.