Dopo il suo debutto europeo nei Paesi Bassi ad aprile 2026, per la prima volta Tesla Assisted Driving sarà disponibile sui veicoli dei clienti in Italia. Tesla Assisted Driving è una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance che permette ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso con la supervisione attiva del conducente. Quando è abilitato, Tesla Assisted Driving utilizza principalmente le telecamere esterne del veicolo e l'intelligenza artificiale per navigare nel mondo reale. Tutta l'analisi in tempo reale dell'ambiente, inclusa l'elaborazione dei dati delle telecamere e dei dati dei sensori, avviene direttamente sul computer IA di bordo. Mentre l'elaborazione locale è lo standard, Tesla utilizza l'apprendimento della flotta per migliorare nel tempo le capacità del sistema tramite aggiornamenti software via Internet. La partecipazione all'apprendimento della flotta si basa sul consenso, e, a tale scopo, verranno condivisi con Tesla solo dati anonimi.

Come funziona

Al centro della funzione Tesla Assisted Driving c'è una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida anonimi del mondo reale allo scopo di interpretare l'ambiente circostante e prendere decisioni di guida in tempo reale. Anziché fare affidamento su regole separate, codificate manualmente per ogni situazione, il sistema impara a comprendere l'attività di guida, dalla segnaletica orizzontale e segnali stradali, ai pedoni e agli altri veicoli e genera direttamente i comandi di controllo del veicolo. Questo approccio consente al sistema di migliorare continuamente acquisendo sempre più dati, adattandosi ad ambienti di guida reali complessi, offrendo in questo modo un'esperienza di guida fluida e naturale.

Nella sua forma attuale, Tesla Assisted Driving richiede la supervisione attiva del conducente e non rende il veicolo autonomo. Il conducente rimane responsabile in ogni momento durante l'uso della funzione. Con la funzione Tesla Assisted Driving attiva, si ha una probabilità di collisione fino a 7 volte inferiore per chilometro percorso rispetto alla guida manuale. Ad oggi, sono stati percorsi oltre 28 miliardi di chilometri con Tesla Assisted Driving in tutto il mondo.

Musk ringrazia Salvini

A dare l'annuncio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui social dicendosi «orgoglioso» del via libera del Mit e ricevendo il «grazie, apprezzo molto» del patron di Tesla, Elon Musk. Più precisamente, il vice premier ha scritto che il Mit, «dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving», (che è la versione europea del sistema Full Self-Driving Supervised) «anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l'innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini». Sul sito del ministero, si spiega che «dopo le verifiche tecniche, il 19 novembre la Motorizzazione ha riconosciuto sul territorio italiano l'omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi. L'Italia è il dodicesimo Stato membro a dare il via libera e il primo tra i quattro più popolosi dell'Unione, davanti a Germania, Francia e Spagna».

Le regole

«Con un aggiornamento software - si legge ancora - il sistema potrà essere attivato sulle vetture compatibili e potrà assistere chi guida anche nel traffico urbano, agendo sullo sterzo e regolando la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia. Anche quando il sistema esegue la manovra - precisa il ministero - il conducente resta responsabile della guida: deve sempre tenere le mani sul volante, mantenere l'attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire». L'omologazione è provvisoria, aggiunge il Mit, «perché segue la procedura europea prevista per le tecnologie innovative. I Paesi Bassi hanno rilasciato un certificato con validità limitata al 10 aprile 2029. Le regole europee consentono agli altri Stati membri di riconoscerlo sul proprio territorio mentre è ancora in corso la valutazione per l'intera Unione. Su questa base il Mit ha potuto autorizzare l'impiego del sistema sulle strade italiane»