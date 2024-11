Tesla Cybercab, via al tour europeo del robotaxi autonomo. L'evento itinerante non toccherà però l'Italia

Al via il tour europeo del nuovo Tesla Cybercab, il veicolo presentato ad ottobre all'evento 'We, Robot' che si è tenuto a Los Angeles, assieme a Robovan e Optimus. L'evento itinerante toccherà Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia. Dalla fine di novembre fino all'8 dicembre, Tesla Cybercab sarà infatti in esposizione a Londra, Berlino e Parigi. Da metà dicembre, poi, Tesla Cybercab arriverà ad Amsterdam, Stoccolma e Oslo, fino al 31 dicembre. Per offrire una soluzione di trasporto conveniente e veloce, Tesla ha sviluppato Cybercab, un robotaxi completamente autonomo, progettato per offrire a tutti un'esperienza di mobilità elettrica premium e personalizzata, da un punto di partenza a uno di arrivo.

Cybercab è un veicolo a due posti senza volante o pedali, accessibile a chiunque tramite l'app Tesla. Prenotare uno spostamento autonomo con Cybercab sarà veloce e sicuro, e offrirà un'opzione di trasporto comoda, conveniente e flessibile, grazie all'enorme bagagliaio. Basterà chiamarlo una volta per averlo a disposizione per tutto il tempo necessario, per viaggi veloci o per l'intera giornata. I cittadini europei potranno conoscerlo da vicino presso i Tesla Store selezionati fino alla fine dell'anno per scoprire di più anche sul futuro della guida autonoma.